Под Донецком российские оккупанты пустили в ход танки, опубликована карта зоны АТО

На Донецком направлении основным районом боевых действий остается Авдеевка с ее окрестностями.

Вражеская артиллерия на Донбассе Facebook/Евгений Крыжин

Вчера в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен в районе проведения АТО

Об этом сообщил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На Луганском направлении за минувшие сутки горячее всего было в районе Крымского, где вечером около полутора часов враг обстреливал украинские позиции из легкого вооружения, а также выпустил более 20 минометных мин. Зато значительно спокойнее вчера было в Попаснянском районе, где зафиксированы две краткосрочные вражеские вооруженные провокации — обе ночью.

На Донецком направлении основным районом боевых действий остается Авдеевка с ее окрестностями. Там вражеские обстрелы продолжались с перерывами круглые сутки, начиная с 8 утра. Подавляющее их большинство — из легкого вооружения. Дважды силы оккупанта открывали огонь из минометов по направлению района промзоны, трижды вражеский танк обстрелял нашу позицию "Шахта Бутовка" на правом фланге города.

В районе Донецкого аэропорта противник активизировался уже под вечер, проведя два краткосрочных обстрела позиций сил АТО в Опытном. Один из них был минометным. Еще один минометный обстрел произошел в соседнем с аэропортом поселке Невельское.

Продолжают нарушать режим тишины боевики и в Горловском периметре. Так, противник открывал огонь из стрелкового оружия, в том числе и из снайперских винтовок, в сторону наших позиций в Зайцево, Новгородском и Верхнеторецком.

На Светлодарской дуге НВФ были активными исключительно в темное время, ведя обстрелы из легкого вооружения, в частности — из снайперского оружия.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 24 обстрела украинских позиций.

На Мариупольском направлении после обеда враг обстрелял наши позиции вблизи Красногоровки из РСЗО "Град", выпустив половину полного боекомплекта — 20 ракет. Сразу после этого противник подвел танки к линии разграничения и отстрелял 10 залпов. Уже через полтора часа в этом районе сеанс вражеских обстрелов восстановился — противник снова применил реактивную артиллерию. Но и на этом не остановились боевики. Начиная с 6 вечера, каждые два часа враг проводил мощные минометные обстрелы местных украинских позиций. Во время последних двух обстрелов враг применял также и танки. По подсчетам Генштаба, на позиции защитников Красногоровки вчера прилетели 28 ракет, выпущенных из "Градов", более 25 танковых выстрелов и более 130 минометных мин. Такое дерзкое нарушение противником режима тишины зафиксировали и офицеры украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня, находящихся в этом районе.

На остальных участках Мариупольского направлении остается неспокойно на южных рубежах — линии фронта, которая простирается от Павлополя до Широкино. Боевики стреляют там днем и ночью, в основном — из легкого вооружения.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 35 вражеских обстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге силы АТО дали боевикам по зубам.