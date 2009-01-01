Под флагом Каталонии. В Венгрии у посольства Украины устроили акцию за "самоопределение Закарпатья"

Организаторы изначально заявили, что они выступают за: самоопределение Закарпатья.

В Будапеште у посольства Украины устроили акцию Фейсбук Л.Непоп

В Венгрии несмотря на протест Украины состоялась акция "Самоопределение для Закарпатья" возле украинского посольства в Будапеште.

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

В частности, она напомнила, что 12 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Венгрию, чтобы "продемонстрировать готовность и стремление украинской стороны вести диалог даже тогда, когда эмоции и мифы создают для этого негативный фон".

Однако, по ее словам, сегодня, 13 октября, состоялась акция под посольством Украины в Будапеште, протест против которой выразило МИД Украины, ведь организаторы изначально заявили, что они выступают за: самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины, выражают протест против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

"В ответ на протест Украины венгерская сторона сообщила о праве на мирное собрание и выражение протестов, во время которых участники свободно выражают свои мнения, и о праве на донесение совместно сформулированной позиции", — отметила украинский дипломат.

"Уверена, что использование этих прав не оправдывает надписи на спине участника акции "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине".... И для полноты картинки — официальный флаг каталонской автономии", — заявила посол.

Фейсбук Л.Непоп

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Урок украинского для венгров, или На западном фронте — без перемен".

Фото: Фейсбук Л.Непоп.