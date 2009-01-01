Под Горловкой выросло число местных боевиков — готовят диверсии и теракты на украинской стороне

Террористы прошли подготовку в России, но имеют украинские документы.

Боевики ДНР, иллюстрация фото: kommersant.ru

В районеДонецкой области командование 1-го "армейского корпуса" провело частичную ротацию личного состава банд.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, отмечается появление на передовых позициях значительного количества боевиков из числа уроженцев и бывших жителей населенных пунктов, находящихся на подконтрольной Украине территории в непосредственной близости от линии разграничения.

Основная масса таких боевиков прошла диверсионно-террористическую подготовку в РФ и будет направляться на подконтрольную Украине территорию для проведения разведывательных операций, диверсий и терактов, при этом некоторые из них могут использовать для прикрытия документы государственных организаций, предприятий и учреждений, полученные до агрессии РФ по месту работы.

Кроме того, российское командование 1-го АК ДНР и 2-го АК ЛНР продолжает проводить скрытую ротацию частей и подразделений, находящихся на передовых позициях, перегруппировку и передислокацию своих сил и средств с целью их усиления. Также продолжается передача управления объединениями и частями 1-го АК и 2-го АК в оперативное подчинение командованию 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, добавл координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия скрывает потери: под Горловкой погибших диверсантов переодели в гражданское и бросили в лесу.