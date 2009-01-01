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Под Марьинкой и Крымским террористы применили гранатометы — штаб АТО

Сегодня, 19:16

С полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Зайцево, обстрел, боевики
Facebook пресс-центра АТО
За сегодняшний день обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. 

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Кроме того гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки.

На Донецком направлении враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям у зайцев и один раз по Авдеевский промзоне.

На Луганском направлении из гранатомета преступники обстреляли силы АТО в окрестностях Крымского.

В общем, с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Напомним, в штабе рассказали о количестве уничтоженных за неделю боевиков.

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Марьинка, АТО, террористы, гранатометы, Авдеевка
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