Под Марьинкой и Крымским террористы применили гранатометы — штаб АТО

С полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Российско-оккупационные группировки продолжили одиночные обстрелы наших позиций в основном из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.
В вечерней сводке отмечается: "С полуночи наиболее беспокойно было на Приморском направлении. Здесь боевики дважды из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Талаковке и Водяному. Кроме того гранатометы противника работали в окрестностях Марьинки.
На Донецком направлении враг дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям у зайцев и один раз по Авдеевский промзоне.
На Луганском направлении из гранатомета преступники обстреляли силы АТО в окрестностях Крымского.
В общем, с полуночи незаконные вооруженные формирования 11 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Напомним, в штабе рассказали о количестве уничтоженных за неделю боевиков.