Под Марьинкой погибли два наших воина, два ранены. Оккупанты вели огонь на всех направлениях

Боевики 32 раза обстреляли наши позиции.

Под Марьинкой Донецкой области в одной из воинских частей в результате неосторожного обращения с оружием погибли два украинских воина, еще два получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения. По данному факту проводится следствие", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации штаба, за прошедшие сутки, 2 января, в зоне проведения АТО оккупанты продолжили вести огонь на всех направлениях, совершив 32 обстрела по нашим позициям.

Так на Мариупольском направлении враг из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстрелял Широкино. Из 82-миллиметровых минометов — Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия — Павлополь, Широкино, Марьинка, Гнутово и Лебединский. По Гнутово огонь вел и снайпер, у Талаковки боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку, Лобачево и Станицу Луганскую.

На Донецком — Луганское, Северное, Авдеевка, Троицкое и Зайцево, говорится в сообщении штаба.

Напомним, 1 января в результате боевых действий в зоне АТО погибших в рядах украинских войск нет, 4 военнослужащих получили ранения.

Видео: Військове телебачення України