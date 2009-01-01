Под Мариуполем боевики зарываются в землю, ставят новый опорник и позиции для миномётов

Террористы активно оборудуют новые позиции для бронетехники.

Блиндаж, иллюстрация Facebook Юрия Мысягина

На, между Ветряками и Безыменным, восточнее трассы на Крещатицкое (быв.Красноармейское), оккупанты оборудуют новый опорный пункт и огневые позиции миномётов.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, фиксировалась переброска в данный район не менее двух 120-мм миномётов и перемещение боевых бронемашин (три БМП-1, один БРМ-1К, одни БМП-2 и два БТР-70), бронетехника частично окопана и укрыта в капонирах, замаскирована.

Активно оборудуются новые позиции для ББМ. Через Безыменное на восточное направление проследовало два МТ-ЛБ и один БРДМ-2М, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Ясиноватой боевики зарываются в землю, строят бетонные капониры и блиндажи.