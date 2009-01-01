Под Мариуполем боевики ждут две роты "пушечного мяса" из России

Новобранцы прошли учебу в "Ростовских лагерях".

Обучение наемников, иллюстрация Reuters

Пользуясь временным затишьем в зоне АТО, боевики пытаются пополнить свои потрепанные ряды на

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Поданным военного эксперта, командование подразделений боевиков и российских военных в районе Тельманово (сейчас — пгт Бойковское) Донецкой области ожидает прибытия 2-х новых "мотострелковых рот", сформированных на территории РФ.

Среди боевиков ходят слухи, что речь идет о прибытии подразделений, укомплектованных новобранцами, прошедшими подготовку в "Ростовских лагерях". На данный момент неизвестно, идет речь о прошедших подготовку в РФ местных боевиках, или российских наемниках.

Кроме того, на базу оккупантов в Безыменном Новоазовского района прибыла колонна из семи "Уралов" и КамАЗов, а также три БМП-2. На Новоазовскую ветроэлектростанцию в Безыменном прибыли три 122-мм САУ типа 2С1 "Гвоздика", в этом же районе развёрнута 4-орудийная батарея 122-мм пушек-гаубиц Д-30А, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем не хватает боевиков, в "морпехи" ДНР берут воров и алкашей.