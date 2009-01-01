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Под Радой митингующие забросали яйцами нардепа Гончаренко и обозвали "губошлепом", видео

Сегодня, 15:17

Народный избранник назвал хулиганов "придурками".

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Место происшествия Скриншот видео с youtube.com
Во вторник, 17 октября, под Верховной Радой митингующие забросали яйцами народного депутата Алексея Гончаренко.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на канале EuroMaydan в YouTube.

На ролике также запечатлено, что хулиганы назвали народного избранника "м*даком" и "губошлепом", а он их — "придурками".

Политика забросали яйцами, когда тот проходил к зданию парламента через толпу участников, собравшихся возле заграждения. После инцидента его начал сопровождать правоохранитель.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

В ходе протестов между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны, бывшим министром обороны Валерием Гелетеем произошла потасовка

Видео: EuroMaydan

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