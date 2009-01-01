Под Радой митингующие забросали яйцами нардепа Гончаренко и обозвали "губошлепом", видео

Народный избранник назвал хулиганов "придурками".
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на канале EuroMaydan в YouTube.
На ролике также запечатлено, что хулиганы назвали народного избранника "м*даком" и "губошлепом", а он их — "придурками".
Политика забросали яйцами, когда тот проходил к зданию парламента через толпу участников, собравшихся возле заграждения. После инцидента его начал сопровождать правоохранитель.
Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.
В ходе протестов между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны, бывшим министром обороны Валерием Гелетеем произошла потасовка.
Видео: EuroMaydan