Под Радой митингующие забросали яйцами нардепа Гончаренко и обозвали "губошлепом", видео

Народный избранник назвал хулиганов "придурками".

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

Во вторник, 17 октября,забросали яйцами народного депутата

Об этом свидетельствует видео, опубликованное на канале EuroMaydan в YouTube.

На ролике также запечатлено, что хулиганы назвали народного избранника "м*даком" и "губошлепом", а он их — "придурками".

Политика забросали яйцами, когда тот проходил к зданию парламента через толпу участников, собравшихся возле заграждения. После инцидента его начал сопровождать правоохранитель.

Напомним, под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

В ходе протестов между нардепом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны, бывшим министром обороны Валерием Гелетеем произошла потасовка.



Видео: EuroMaydan