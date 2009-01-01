Под Радой проходит митинг, опубликованы фото

Митингующие держат символику разных партий, у здания парламента установили две сцены.

Правоохранители под парламентом УНИАН

Во вторник, 17 октября, в центре Киева — под— начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время агентство уточнило, что активисты находятся на площади Конституции, а также частично на ул. Михаила Грушевского и в Мариинском парке.

Митингующие держат символику партий "Самопоміч", ВО "Батьківщина", "Движение новых сил", "5.10", "Свобода", "Национальный корпус", а также Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Возле здания парламента установлены две сцены. На главной находился народный депутат от фракции "Самопоміч" Егор Соболев, внефракционные нардепы Юрий Левченко и Виктор Чумак.

Ранее сообщалось, что в Киеве Национальная гвардия и полиция оцепили правительственный квартал, где расположены Верховная Рада и Администрация президента. СМИ засекли в центре столицы "профессиональных пикетчиков".