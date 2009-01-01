Под Ясиноватой боевики зарываются в землю, строят бетонные капониры и блиндажи

В районе депо "Донецк-Северный" оккупанты развернули новое подразделение.

Боевик ДНР у пулемета, иллюсьтрация Reuters

Не смотря на, боевики и российские военные на Донбассе продолжают обстрелы позиций ВСУ, ведут перегруппировку своих сил и средств, а также усовершенствуют позиций на определенных участках.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в районе Ясиноватой (район Крутой Балки и Яковлевки) оккупанты активно ведут земляные работы. В ходе земляных работ в сутки оборудуются по 200-300 метров новых траншей и окопов, строятся капониры и блиндажи.

В ходе работ используется строительная техника (отмечались трактора-экскаваторы, пара самосвалов). Отмечалось проведение бетонных работ — использовался один миксер;

Кроме того, в районе Донецка (депо "Донецк-Северный", восточнее Спартака) оккупанты развернули новое подразделение (до роты). Имеются 120-мм и 82-мм миномёты, СПГ, четыре МТ-ЛБ, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине оккупанты зарываются в землю, строят систему "паутин".