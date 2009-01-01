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Подарок из "Военторга": Россия передала боевикам партию техники и горючее

Сегодня, 06:48

Россия продолжает оказывать всемерную поддержку боевикам на Донбассе

Из России во временно оккупированные части Луганской и Донецкой областей на минувшей неделе прибыл очередной груз горюче-смазочных материалов и автомобильной техники.

Такая информация имеется в распоряжении Главного управления военной разведки Минобороны Украины.

В общей сложности, россияне предоставили боевикам 14 цистерн горюче-смазочных материалов (841 тонну), а также 11 автомобилей связи, грузовиков "Урал" и медицинских автомобилей на основе "ГАЗ-66".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская военная техника маневрировала на административной границе Крыма.

 

Теги:  
Россия, Украина, АТО, Донбасс, боевики, разведка
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