Подарок из "Военторга": Россия передала боевикам партию техники и горючее

Россия продолжает оказывать всемерную поддержку боевикам на Донбассе

Из России во временно оккупированные части Луганской и Донецкой областей на минувшей неделе прибыл очередной груз горюче-смазочных материалов и автомобильной техники.

Такая информация имеется в распоряжении Главного управления военной разведки Минобороны Украины.

В общей сложности, россияне предоставили боевикам 14 цистерн горюче-смазочных материалов (841 тонну), а также 11 автомобилей связи, грузовиков "Урал" и медицинских автомобилей на основе "ГАЗ-66".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российская военная техника маневрировала на административной границе Крыма.