Поддержка территориальной целостности Украины. В Киев прибыл помощник Тиллерсона

Митчелл будет находиться Украине 14-16 ноября.
Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Посольства США в Украине.
"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Веса Митчелла. Очередное проявление крепкой поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", — сообщили в посольстве.
Митчелл будет находиться в Украине 14-16 ноября.
По сообщению Государственного департамента, он встретится с высшими должностными лицами в Киеве, чтобы "снова подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать Украину продолжать внедрение критически важных реформ".
Также он проведет встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.
Фото: @USEmbassyKyiv.