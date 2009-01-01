Поддержка территориальной целостности Украины. В Киев прибыл помощник Тиллерсона

Митчелл будет находиться Украине 14-16 ноября.

В Киев прибыл помощник Тиллерсона @USEmbassyKyiv

В Украину прибыл помощник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Об этом сообщается в микроблоге в Twitter Посольства США в Украине.

"Приветствуем в Украине заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Веса Митчелла. Очередное проявление крепкой поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", — сообщили в посольстве.

Митчелл будет находиться в Украине 14-16 ноября.

По сообщению Государственного департамента, он встретится с высшими должностными лицами в Киеве, чтобы "снова подтвердить приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также призвать Украину продолжать внедрение критически важных реформ".

Также он проведет встречи с представителями бизнеса и гражданского общества.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

Фото: @USEmbassyKyiv.