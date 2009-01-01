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Подельники главарей ЛДНР "попьют кровушки" властям России — эксперт

Сегодня, 08:24

Лидерам боевиков давно стоит готовиться к уничтожению, считает Карин.

Захарченко, Плотницкий 2
Александр Захарченко и Игорь Плотницкий kp.by
Подельники главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР — Александра Захарченко, а также Игоря Плотницкого — перед их ликвидацией "попьют кровушки" российским властям.

Об этом военный эксперт, главред сайта "Информсопротивление" Юрий Карин рассказал в комментарии "Обозревателю".

В то же время он уточнил, что лидерам террористов давно стоит готовиться к ликвидации.

"… они просто так не дадутся, что радует. У них есть подельники, есть люди, которые еще попьют кровушки российским властям перед их ликвидацией", — отметил собеседник.

Ранее украинский журналист Виталий Портников писал, что Александру Захарченко и Игорю Плотницкому будет подписан приговор, как только в Кремле придут к окончательному решению о будущем захваченных территорий Донбасса.

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ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий, Россия, Карин, ликвидация, уничтожение
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