Подельники Януковича признали вину, вернули миллионы и "слили" экс-"гаранта" — Матиос

Сухомлин и Головач, согласно решению суда уплатили 152 миллионов гривен.
Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет "Еспресо.TV".
"Главной военной прокуратурой закончено расследование, направлено в суд, получены приговоры украинского суда, по которым, члены преступной организации Януковича, в частности, бывший первый заместитель министерства доходов и сборов генерал Головач, а также заместитель министра экономики в правительстве Азарова Сухомлин, как члены преступной организации Януковича, полностью признали свою вину, дали обличительные показания как по горизонтали, так и по вертикали с предоставлением непосредственных прямых показаний на руководство преступной организации", — сказал Матиос.
Кроме того, он сообщил, что Сухомлин и Головач, согласно решению суда уплатили 152 миллионов гривен.
Позже главный военный прокурор на своей странице в Facebook сообщил, что бюджетный комитет ВР вынес решение о единовразовой выплате семьям Небесной Сотни и погибших во время АТО из средств, которые оплатили соратники экс-президента.
Напомним, ранее суд арестовал плавучий ресторан Януковича и дал добро на задержание экс-"гаранта".