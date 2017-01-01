Подкуп и фальсификации. В полиции рассказали о нарушениях на местных выборах

На Черкащине людям выдали бюллетени других округов, отметили в "Опоре".

На выборах не были допущены значительные нарушения общественного порядка, отметили в Нацполиции kyiv.npu.gov.ua

В воскресенье, 24 декабря, в ряде регионах Украины прошли первые местные выборы в объединенных территориальных громадах , по состоянию на 21:00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств.

Во время избирательного процесса значительные нарушения общественного порядка не были допущены, говорится на сайте Национальной полиции.

В частности, по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса правоохранители начали по одному делу в Николаевской, Запорожской, Ивано-Франковской областях, три производства открыты на Черниговщине, а четыре — на Полтавщине.

Также в Черкасской и Полтавской областях начато по одному уголовному производству по ст. 158 (фальсификация избирательных документов). "Продолжается дополнительная проверка по 57 сообщениями", — добавили в Нацполиции.

В гражданской сети "Опора" сообщили, что в Черкасской области на двух избирательных участках — №710257 в селе Ребедайловка (Михайловская ОТГ) и №710436 в селе Буки (Бугская ОТГ) — участникам выборов выдали бюллетени других округов.

Напомни, 24 декабря 17 областях Украины проходили первые местные выборы в 51-й объединенной территориальной громаде, в Одесской области правоохранители задержали двух членов участковой избирательной комиссии №501685.