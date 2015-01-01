Подпись Охендовского — настоящая. В НАБУ раскрыли подробности "черной бухгалтерии" Партии регионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы.

Михаил Охендовский УНИАН

Экспертиза установила, что подписи в "амбарной книге" "черной бухгалтерии" Партии регионов принадлежат именно председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому

Об этом идет речь в сообщении Национального антикоррупционного бюро Украины на своем сайте.

"В связи с высоким общественным интересом к процессу расследования дела "черной бухгалтерии" Партии регионов Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародует результативную часть почерковедческой экспертизы "амбарной книги" с подписями, которые принадлежат председателю Центральной избирательной комиссии. Эти записи в том числе послужили основанием для составления уведомления о подозрении председателю ЦИК", — говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что обоснованность подозрения подтверждается доказательствами. Во-первых, такими, как выписки из банковских счетов. "По данным следствия, подозреваемый пополнял свой банковский счет в те самые дни, когда ставил подписи в "амбарной книге". Например, согласно одной из записей "амбарной книги", 27 сентября 2012 года председатель Центризбиркома получил от помощника одного из народных депутатов Партии регионов 4,7 тыс. долл., из которых, как считает следствие, согласно имеющихся финансовых документов, положил на собственный банковский счет 4,5 тыс. долл.", — говорится в сообщении.

Во-вторых, отмечают в НАБУ, обоснованность подозрения подтверждается заключением почерковедческой экспертизы указанных записей.

"Заключение экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, вместо положенных 10 дней по неизвестным причинам длилась 3,5 месяца, не подтверждает и в то же время не исключает вероятности того, что подписи и записи в "амбарной книге" принадлежат председателю ЦИК. Согласно же другой экспертизе, проведенной Государственным научно-исследовательским экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел Украины (ГНИЭКЦ), подписи и записи от имени подозреваемого в "амбарной книге" принадлежат именно председателю ЦИК", — говорится в сообщении.

В-третьих, отмечают в Бюро, не соответствуют действительности заявления адвокатов подозреваемого о том, что в сообщении ему о подозрении отсутствуют сведения о передававшем средства лице. На самом деле, заявляют в НАБУ, такие сведения существуют и указаны в сообщении о подозрении.

"Кроме того, следует отметить, что на сегодняшний день досудебным расследованием собрано достаточно доказательств, которыми подтверждена оригинальность "амбарной книги", переданной Виктором Трепаком в НАБУ. Об этом свидетельствуют выводы ряда других почерковедческих экспертиз, которые подтверждают оригинальность подписей ряда других лиц, кроме вышеуказанных, а также многочисленные показания лиц, которые лично делали записи и ставили подписи в "амбарной книге" за получение наличных денежных средств в соответствующих суммах и подтвердили указанный факт", — сказано в сообщении.

Учитывая приведенные факты и общественный резонанс расследования детективы Бюро предполагают, что сторона защиты может оказывать влияние на свидетелей. "Поэтому на данном этапе ей отказано в предоставлении информации о полном перечне указанных лиц", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Охендовскому суд назначил в виде меры пресечения личное обязательство до 13 февраля 2017 года.