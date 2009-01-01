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Подробности боя под Мариуполем: один украинский морпех погиб, 8 — ранены

Сегодня, 15:41

Террористы ударили по Водяному из "Градов".

Граді, ДНР, боевики
Удар "Града" боевиков radiosvoboda.org
Стали известны первые подробности ожесточенного боя под Мариуполем, где боевики обстреляли позиции украинских морпехов из тяжелого оружия. Силы АТО под Широкино понесли потери убитыми и ранеными.

Об этом штаб спецоперации сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня 20 марта, боевики и российские военные в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, говорится в сообщении.

Позиции украинских войск в районе Водяного (поселок в Новоазовском районе Донецкой области, в 10 км к востоку от Мариуполя) были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов.

По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранения, добавили в штабе АТО.

Напомним, несколькими днями ранее в результате жесткой ответки морпехов под Мариуполем боевики потеряли более 10 человек убитыми и ранеными.

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Мариуполь, Водяное, Град, обстрел, боевики, морпехи, потери, штаб
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