Подробности боя под Мариуполем: один украинский морпех погиб, 8 — ранены

Террористы ударили по Водяному из "Градов".
Об этом штаб спецоперации сообщает на своей странице в Facebook.
Сегодня 20 марта, боевики и российские военные в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, говорится в сообщении.
Позиции украинских войск в районе Водяного (поселок в Новоазовском районе Донецкой области, в 10 км к востоку от Мариуполя) были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов.
По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранения, добавили в штабе АТО.
Напомним, несколькими днями ранее в результате жесткой ответки морпехов под Мариуполем боевики потеряли более 10 человек убитыми и ранеными.