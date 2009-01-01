Подробности боя под Мариуполем: один украинский морпех погиб, 8 — ранены

Террористы ударили по Водяному из "Градов".

Удар "Града" боевиков radiosvoboda.org

Стали известны первые подробности ожесточенного боя под Мариуполем, где боевики. Силы АТО под Широкино понесли потери убитыми и ранеными.

Об этом штаб спецоперации сообщает на своей странице в Facebook.

Сегодня 20 марта, боевики и российские военные в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения, говорится в сообщении.

Позиции украинских войск в районе Водяного (поселок в Новоазовском районе Донецкой области, в 10 км к востоку от Мариуполя) были обстреляны оккупантами с применением РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов.

По предварительной информации, в результате боев на Мариупольском направлении погиб военнослужащий, еще 8 украинских защитников получили ранения, добавили в штабе АТО.

Напомним, несколькими днями ранее в результате жесткой ответки морпехов под Мариуполем боевики потеряли более 10 человек убитыми и ранеными.