Подробности ликвидации "Гиви". Кто и зачем уничтожил одиозного полевого командира

Накануне убийства батальон "Сомали" под Авдеевкой потерял 40-50% личного состава, а сам главарь получил ранения.

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8 февраля был уничтожен один их полевых командиров боевиков ДНР, главарь банды "Сомали" Михаил Толстых,. Террорист был ликвидирован в оккупированной Макеевке, а не в Донецке, как это сообщалось ранее.

В Красногвардейском районе Макеевки, в здании Макеевского государственного проектного института размещался штаб террориста. Здание института и ​​территория вокруг него усиленно охранялась. Посты внешнего периметра охраны находились у самого института и у МРЭО, поэтому появление постороннего человека в этом районе было невозможно. После предыдущего покушения, произошедшего в районе Авдеевки, раненый "Гиви" почти не выходил из штаба, опасаясь повторного покушения. Он фактически жил в своем кабинете.

Для осуществления покушения нужно было точно рассчитать, когда "Гиви" будет в своем кабинете. Не случайно было выбрано и время покушения — шесть часов утра. В 6:10 раздался взрыв.

Этот факт подтверждает информацию аналитического отдела ГИ "Права справа", что ликвидаторы точно знали распорядок дня "Гиви", что он точно будет находиться в помещении и отдыхать.

В отличие от предыдущих покушений на "Гиви", где имел место человеческий фактор, так называемый "эксцесс исполнителя", на этот раз решили действовать таким образом, чтобы была стопроцентная гарантия, выстрелив из РПО "Шмель" в окно его кабинета. Реактивный пехотный огнемет "Шмель" предназначен для поражения укрытых огневых точек противника, выведения из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы противника. Прицельная дальность стрельбы огнемета с диоптрическим прицелом - 200 м. При взрыве высокотемпературный импульс сопровождается резким перепадом давления, образующимся из-за взрыва топливно-воздушной смеси. Уничтожает все живое в объеме до 80 м³.

Ликвидировали "Гиви" так же, как и еще одного террориста Александра Беднова ("Бэтмена"). Стоит отметить определенную тенденцию в убийствах главарей боевиков. Дважды был использован огнемет "Шмель" (убийства "Гиви" и "Бэтмена"), дважды был взорван автомобиль, как это произошло в момент ликвидации Дремова и Анащенко, дважды были зафиксированы факты отравления главарей боевиков, с имитацией сердечного приступа (Болотов и Литвин).

Накануне убийства батальон "Сомали" под Авдеевкой потерял 40-50% личного состава, а сам главарь получил ранения. Российские СМИ подтвердили факт ранения "Гиви", отметив, что "осколок прошел по касательной, никаких жизненно важных органов не задел, на двигательных функциях не отразился".

Впрочем, по информации от бойцов ВСУ, "Гиви" крайне редко появлялся на передовой. Уехать в Авдеевку его заставили, создав искусственный конфликт с военным руководством "республики". Перед этим последний раз он находился на переднем крае полтора месяца назад. Обращает на себя внимание тот факт, что это далеко не первая попытка российских кураторов создать искусственный конфликт вокруг "Гиви".

24 октября 2016, после ликвидации другого полевого командира боевиков ДНР "Моторолы" в СМИ появляется сообщение, что "Гиви" спешно продал награбленное имущество и недвижимость в ДНР и намерен бежать. Об этом сообщил российский полковник, председатель фейкового "Союза десантников Сибири" Валерий Гратов на своей странице в соцсети. "Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость — командир "Сомали" Миша Толстых ("Гиви") вывез свою девушку в Приднестровье, а сам поспешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке", — написал "десантник". В то же время Гратов пишет, что "Гиви" должен быть задержан МГБ как дезертир, который подает плохой пример другим бойцам.

Замечу, что Гратов живет в Москве, а ранее возглавлял службу безопасности лидера самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской республики".

Также примечательно, что ликвидация "Гиви" странным образом совпала с заявлением посла ФРГ о возможности проведения выборов в Украине в условиях присутствия российских войск. В мировой политике не бывает совпадений. В Берлине не считают, что слова германского посла в Украине Эрнста Райхеля о том, что выборы на Донбассе возможны, несмотря на российское присутствие в регионе, противоречат официальной позиции Берлина по конфликту на востоке Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер, сообщает Reuters.

Фактически, речь идет о том, что Россия пытается таким образом все же склонить Украину к выборам на Донбассе. Если украинцы недовольны тем, что депутатами могли стать "Гиви" и "Моторола", то их просто убрали. О действиях какой-то очередной мифической украинской ДРГ речь даже не идет.

Дмитрий Снегирев