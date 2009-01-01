Подробности обстрела Красногоровки, число пострадавших выросло, опубликованы фото и видео

В штабе АТО сообщили, что восемь местных жителей получили ранения и травмы.

Боевики грубо нарушили Минские договоренности, в очередной разДонецкой области, что свидетельствует о грубом нарушении, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения. Поливая огнем жилые кварталы города, враг снова доказал, что для него не существует никаких законов гуманизма и правил ведения войны.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Согласно сообщению, сегодня в течение почти 3-х часов — с 06.35 до 9.00 — боевики обстреливали жилой сектор Красногоровки, применив запрещенное Минскими договоренностями оружие большого калибра. Снаряды попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы №2, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского и Грушевского. Украинская сторона СЦКК напомнила, что три дня назад пророссийские боевики также обстреляли больницу в Красногоровке, аграрный техникум и жилые кварталы.

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"Во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили останки более десятка реактивных снарядов. Установлено нанесение существенного вреда инфраструктуре населенного пункта. Поврежден автомобиль скорой помощи, три частных транспортных средства. Восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 мая боевики обстреляли Красногоровку, повреждено здание больницы, горела школа, несколько снарядов упало в жилом секторе.

В штабе АТО также отметили, что за прошедшие сутки, 27 мая, в районе проведения АТО боевики 49 раз открывали огонь по подразделениям ВСУ, восемь украинских защитников получили ранения.

видео: youtube.com