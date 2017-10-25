Подробности покушения на Мосийчука: погиб охранник нардепа, тяжело ранен известный политолог

После взрыва в Киеве "скорая" забрала с места происшествия с телесными повреждениями четырех человек.

Мосийчук в больнице

В результате взрыва возле помещения телеканала "Эспрессо" в Киеве скончался охранник нардепа Мосийсчука по имени Руслан.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на странице в Facebook.

Отмечается, что после взрыва в Киеве "скорая" забрала с места происшествия с телесными повреждениями четырех человек.

"По предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями "скорые" забрали четырех человек. Также поступило сообщение от врачей о том, что по дороге в больницу скончался один из пострадавших. Состояние остальных раненых — неизвестно" — говорится в сообщении.

В то же время народный депутат Игорь Мосийчук, который пострадал во время взрыва возле помещения телеканала, прооперирован в киевской больнице "Борис". Об этом говорится в сообщении на сайте Еспресо.TV.

"У Мосийчука зафиксированы ранения конечностей, спины и живота", — сказано в сообщении.

По словам врачей, ранения не угрожают жизни Мосийчука.

Возле больницы находится автомобиль, на котором Мосийчука привезли после покушения. В нем выбиты стекла.

Как сообщил в эфире "112 Украина" первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, в числе пострадавших народный депутат Игорь Мосийчук, сотрудник патрульно-постовой службы полка особого назначения, политолог Виталий Бала, проходившая мимо женщина и сотрудник городской полиции, работающий в юридическом отделе.

В настоящее время расследование проводится в соответствии со статьей 258 УК Украины, состав преступления которой включает покушение на жизнь государственного деятеля.

Взрывное устройство, по словам Кононенко было заложено в мотороллере, который был припаркован возле помещения телеканала. О характере взрывного устройства можно будет сказать после проведения комплексной экспертизы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. У оперативников есть предварительные версии инцидента, но они пока что не озвучиваются.

В то же время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил о том, что взрыв на ул. Мицекевича возле одного из телеканалов, в результате которого был ранен нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, квалифицировали как теракт по ст. 258 Уголовного кодекса Украины и передали в СБУ, процессуальное руководство в деле осуществляет Генпрокуратура.

Вместе с тем политтехнолог Виталий Бала, пострадавший от взрыва в Соломенском районе Киева, находится в очень тяжелом состоянии. Об этом в эфире "112 Украина" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Очень тяжелое состояние у Виталия Балы. Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние", — сказал он.

Слова Ляшко подтвердил и политтехнолог Алексей Голобуцкий, который находится в больницу, куда доставили Балу.

"У него, по предварительным данным, проникающая травма через ребра в диафрагму, печень, серьезная", — сказал Голобуцкий. Более конкретно о состоянии здоровья политолога можно будет говорить только после окончания операции.

Мосийчук передал для публикации свое заявление, в котором утверждает, что заказчики покушения на него находятся в России.

"Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура в патриотической среде. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", — подчеркнул пострадавший депутат.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — погиб уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. Член коллегии МВД, нардеп Антон Геращенко сказал, что машина взорвалась после того, как сдетонировала спрятанная в подлокотнике бомба.

Фото: knk.media.

Видео: Радіо Свобода Україна, dtp.kiev.ua.