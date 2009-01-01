Подробности зачистки Анащенко. Второй погибший — офицер элитного спецназа РФ "Заслон"

Плотницкому грозит уголовное дело, уверен Дмитрий Снегирев.

Олег Анащенко miaistok.su

Во времяв Луганске погиб и сотрудник российских спецслужб, смерть которого пытаются скрыть.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев рассказал в эфире "Громадського радіо".

"Сразу после заявления "министерства обороны" ЛНР мы обнародовали информацию, что украинские спецслужбы не имеют никакого отношения к убийству Анащенко. Более того, мы доказали, что за этим убийством стоит сам Плотницкий", — говорит активист.

Он напомнил, что в конце сентября 2016-го по обвинению в покушении на Плотницкого и за организацию "военно-политического заговора" были арестованы несколько человек: "Среди них был один из руководителей "народной милиции" Киселев (заместитель командующего "народной милиции" ЛНР Виталий Киселев ("Коммунист"). — Ред.). Именно под пытками, которым его подвергли, Киселев назвал вероятное количество мятежников и вероятных лиц, причастных к мятежу. Среди этих лиц был Цыпкалов (бывший глава "совета министров" ЛНР Геннадий Цыпкалов. — Ред.), Карякин (бывший глава "Народного совета" Алексей Карякин. — Ред.) Болотов (первый главарь террористической ЛНР Валерий Болотов. — Ред.), Литвин (министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Сергей Литвин. — Ред.) и уже упомянутый нами Анащенко".

"И тут начали происходить интересные вещи. По официальной версии "генеральной прокуратуры республики", Цыпкалов, не выдержав угрызений совести, покончил с собой, — это первая загадочная смерть на территории ЛНР. Затем из Луганска поступило сообщение, что в возрасте 43 лет полный сил и здоровья Сергей Литвин внезапно умирает от сердечного приступа. Ровно через месяц уже из Москвы поступает такое же известие о Болотове", — продолжает сопредседатель "Правої справи".

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"И вот теперь мы уже из Луганска получаем информацию о том, что в 7:50 был взорван автомобиль с Анащенко. И тут происходят интересные вещи — в первом сообщении, которое обнародовал спикер "министерства обороны" ЛНР подполковник Марочко, была информация о том, что в авто находились два человека: водитель-охранник и Анащенко, — рассказывает Снегирев. — А в 11:30 на место происшествия приезжает патруль ОБСЕ, который фиксирует наличие 20 вооруженных человек, а российский офицер из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) заявляет, что в авто находился один человек".

Такой разнобой, по словам военного эксперта, объясняется тем, что погибший охранник — гражданин РФ, офицер российских спецслужб: "В свое время мы обнародовали информацию, что для охраны боевиков российскими спецслужбами привлечен отряд спецназа "Заслон" (Службы внешней разведки РФ. — Ред.) Это люди, на которых возложена миссия эвакуации дипломатических представительств РФ, проведение спецопераций за рубежом. Представьте себе, Плотницкому фактически дали карт-бланш на уничтожение своих политических оппонентов".

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"Более того, Плотницкий не мог бы пойти на ликвидацию того же Болотова на территории РФ, не получив согласия российских спецслужб", — говорит сопредседатель "Правої справи". Именно поэтому в истории с Анащенко погибших все-таки было двое. — Вторая смерть скрывается именно потому, что погибший — гражданин Российской Федерации. Более того, не просто гражданин, а офицер спецслужб РФ. То есть его гибель влечет за собой возбуждение уголовного дела".