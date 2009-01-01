Подробности задержания банды диверсантов. В "Оппоблоке" могли знать о подготовке провокаций — Шкиряк

"Оппозиционный блок" является, по сути, политическим крылом Кремля в Украине, отметил Шкиряк.

Задержание диверсантов Пресс-центр СБУ

Некоторые народные депутаты от "Оппозиционного блока" знали о готовящихся провокациях членами организованной преступной группы, которые были задержаны 1 октября.

Об этом в комментарии журналистам заявил советник министра внутренних дел Украины Шкиряк, сообщает УНИАН.

Он отметил, что "осуществляется проверка возможного участия представителей "Оппозиционного блока", в частности, их представителя в Черкасской области, а также не исключено, что по меньшей мере некоторые нынешние народные депутаты от "Оппозиционного блока" были проинформированы о том, что такие акции и такие провокации на территории Украины могут осуществляться".

Шкиряк отметил, что "ни для кого не секрет, что "Оппозиционный блок" является, по сути, политическим крылом Кремля в Украине, что их адепты осуществляют вояжи, и, наверное, получают там инструкции, руководствуются исключительно Москвой, поэтому вся информация, безусловно, будет проверяться".

По его словам, пока что речь идет не об организационной составляющей, а именно о возможной осведомленности относительно провокаций, в том числе относительно попытки подрыва венгерского памятника.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали бандитскую группу, которая причастна к преступлениям по разжиганию вражды в Украине и связана с экс-"регионалами".