Подрывная деятельность и унижение культуры Украины. В Раду внесли закон о коллаборационизме

Рассмотреть документ предложили девять народных избранников из фракции "Народный фронт".

официальный бланк Законов Украины РИА Новости Украина

В Верховную раду нардепы внесли законпроект под номером 7425, получивший название "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма".

Согласно информации, опубликованной на сайте украинского парламента, документ предложили девять народных избранников из фракции "Народный фронт" во главе с Сергеем Высоцким.

Понятие "коллаборационизма", "коллаборациониста" в документе определяется как "сотрудничество с врагом, оказание ему содействия при развертывании вооруженного конфликта". Признанный "коллаборционистом" человек не будет иметь права занимать государственные должности, не будет обладать доступ к гостайне, не получит разрешение на оружие, не сможет быть военнослужащим или судьей.

Кроме того, "коллаборационистами" будут считаться и те люди, которые способствовали либо содействовали в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; а также оказывали или оказывают помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии.

Непосредственно признаки "коллаборциониста" прописаны в закононопроекте довольно детально:

-обеспечение участия регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории Украины;

-подрывная и диверсионная деятельность;

-разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма;

-создание и поддержка самопровозглашенных органов;

-оккупация и аннексия территории Украины;

-размещение тактического ядерного оружия у границ Украины и на временно оккупированной территории;

-создание вооруженных групп, которые дестабилизируют ситуацию - в частности, блокируют важные объекты промышленности и инфраструктуры;

-препятствование мероприятиям, которые избавят Украину от энергетической зависимости;

-все, что приводит к истощению украинской экономики;

-унижение украинского языка и культуры, надругательство над государственным флагом, фальсификация украинской истории, формирование СМИ искаженной информационной картины мира.

Кроме того, в документе есть положение о "сотрудничестве с врагом". Под ним будут подразумеваться организации митингов и пикетов; публикации в интернете призывов в пользу агрессора; работа на политических или административных должностях в самопровозглашенных органах; участие в военных действиях или вербовку других для этого; предоставление агрессору материальной или иной поддержки; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.

Напомним, ранее Геращенко рассказал о том, как будут наказывать донецких коллаборационистов.