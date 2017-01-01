Подрывная деятельность и унижение культуры Украины. В Раду внесли закон о коллаборационизме

Рассмотреть документ предложили девять народных избранников из фракции "Народный фронт".
Согласно информации, опубликованной на сайте украинского парламента, документ предложили девять народных избранников из фракции "Народный фронт" во главе с Сергеем Высоцким.
Понятие "коллаборационизма", "коллаборациониста" в документе определяется как "сотрудничество с врагом, оказание ему содействия при развертывании вооруженного конфликта". Признанный "коллаборционистом" человек не будет иметь права занимать государственные должности, не будет обладать доступ к гостайне, не получит разрешение на оружие, не сможет быть военнослужащим или судьей.
Кроме того, "коллаборационистами" будут считаться и те люди, которые способствовали либо содействовали в осуществлении такой агрессии или развертывании конфликта; а также оказывали или оказывают помощь врагу во время подготовки и проведения такой агрессии.
Непосредственно признаки "коллаборциониста" прописаны в закононопроекте довольно детально:
-обеспечение участия регулярных войск, советников, инструкторов и наемников в боевых действиях на территории Украины;
-подрывная и диверсионная деятельность;
-разжигание межэтнической, межконфессиональной, социальной вражды и ненависти, сепаратизма и терроризма;
-создание и поддержка самопровозглашенных органов;
-оккупация и аннексия территории Украины;
-размещение тактического ядерного оружия у границ Украины и на временно оккупированной территории;
-создание вооруженных групп, которые дестабилизируют ситуацию - в частности, блокируют важные объекты промышленности и инфраструктуры;
-препятствование мероприятиям, которые избавят Украину от энергетической зависимости;
-все, что приводит к истощению украинской экономики;
-унижение украинского языка и культуры, надругательство над государственным флагом, фальсификация украинской истории, формирование СМИ искаженной информационной картины мира.
Кроме того, в документе есть положение о "сотрудничестве с врагом". Под ним будут подразумеваться организации митингов и пикетов; публикации в интернете призывов в пользу агрессора; работа на политических или административных должностях в самопровозглашенных органах; участие в военных действиях или вербовку других для этого; предоставление агрессору материальной или иной поддержки; участие в информационных кампаниях в поддержку противника Украины.
Напомним, ранее Геращенко рассказал о том, как будут наказывать донецких коллаборационистов.