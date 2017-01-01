Поджог здания в Ужгороде. Венгрия потребовала ввести миссию ОБСЕ на Закарпатье

В Венгрии потребовали от украинских властей найти виновников инцидента в Ужгороде.

В Венгрии отреагировали на инцидент в Ужгороде news.church.ua

В западную часть Украины необходимо ввести миссию ОБСЕ , считают в Министерстве иностранных дел Венгрии.

Такое заявление прозвучало после попытки поджога офиса организации закарпатских венгров в Ужгороде, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

Там ожидают, что украинские власти найдут виновников инцидента как можно быстрее и выяснят, каковы были мотивы их действий. Также в правительстве Венгрии хотят гарантий безопасности для закарпатских венгров.

"Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ в Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине", — говорится в заявлении МИД Венгрии.

Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье рано утром, 4 февраля, в Ужгороде в здание закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.