Погиб воин, много пострадавших. В штабе АТО сообщили о последствиях нарушения боевиками "Минска"

Вчера на востоке нашей страны противник открывал огонь из артиллерии.

На Донбассе вчера террористы 52 раза стреляли, отметили в штабе АТО Reuters

В понедельник, 16 апреля, в зоне АТО на Донбассе боевики 52 раза обстреляли позиции украинских воинов, погиб один боец, трое — получили ранения, а еще два — боевое травмирование.

В частности, террористы открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении противник из 152- и 122-мм артиллерии, минометов калибром 82 мм и гранатометов бил по позициям возле Зайцево.

Кроме того, враги применили вооружение БМП и гранатометы по укреплениям под Луганским, гранатометы — неподалеку Крымского, а крупнокалиберные пулеметы — в районе Станицы Луганской и Новолуганского.

На Донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов были атакованы защитники Песков, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник стрелял по защитникам Водяного, Марьинки, Верхнеторецкого, Авдеевки, шахты "Бутовка", Гнутово, Каменки, Новотроицкого и Широкино.

Также боевики применили вооружение бронетранспортеров по укреплениям у Водяного, вооружение БМП — неподалеку Талаковки и Гнутово, крупнокалиберные пулеметы — в районе Лебединского, Марьинки, Талаковки, Пищевика и Павлополя.

Под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Невельского, Опытного, Лебединского, Гнутово и Талаковки, а возле Широкино вели огонь снайперы.

Напомним, в декабре 2017 года президент Петр Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала АТО (спецоперация стартовала в апреле 2014-го) погибли более 2 тыс. 750 защитников Украины. Позже украинский лидер сказал, что с начала 2018-го на востоке государства погиб 21 ее воин, а еще 90 — получили ранения.