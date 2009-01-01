Похищение Гончаренко. Нардепа хотели облить кислотой, он уже в безопасности — прокуратура

Похищение Гончаренко не было постановкой, но нанесение тяжких телесных повреждений нардепу удалось предотвратить, сообщил Жученко.

Алексей Гончаренко dsnews.ua

Пропавший накануне нардеп Алексей Гончаренко находится в безопасности и скоро будет давать показания.

Об этом на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, сообщает "112. Украина".

Он подчеркнул, что похищение Гончаренко не было постановкой, но нанесение тяжких телесных повреждений нардепу удалось предотвратить.

Он рассказал, что заказчиком похищения Гончаренко был депутат Лиманского райсовета Одесской области Кушнарев.

Прокурор рассказал, что сын Кушнарева был среди погибших 2 мая 2014 года в Одессе.

"Отец Кушнарева является депутатом Лиманского районного совета Одесской области. И сам он не просто заказчиком похищения народного депутата, а фактически он с двумя своими сообщниками выехал на место и должен был наносить народному депутату телесные повреждения, а именно, применять кислоту, изуродовать лицо, лишить зрения, а также переломить коленные чашечки. поэтому все является объективным. У человека есть мотив. Он является как заказчиком похищения. Так и лично исполнители этого преступления, благодаря слаженной и заблаговременной работе СБУ и следователей прокуратуры не довели до совершения этого преступления", — сообщил прокурор.

По его словам, всего задержано 3 человека.

Напомнипм, депутат от БПП Александр Бригинец сообщил, что "Гончаренко вчера выехал на срочную встречу в Одессу... Прокуратура подтверждает, что скорее всего версия — похищение...".

Ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявил, что похищен народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

Фото: dsnews.ua.