"Похоже на российскую провокацию". Климкин отреагировал на предложение подорвать Крымский мост

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что не говорил с журналистом Томом Роганом , который является автором скандальной публикации о необходимости уничтожения Крымского моста

Сама колонка Рогана не достойна внимания, написал глава МИД Украины в Twitter.

"Только что прочитал твит Тома Рогана. Смешно. Я никогда не говорил с этим человеком и на самом деле эту статью даже не стоит комментировать. Не уверен, хочет он меня представить как героя, или как преступника. На самом деле, это не имеет значения. Похоже на очередную российскую провокацию", — заявил Климкин.

Just read @TomRtweets tweet. Funny. I've never spoken to the man and sincerely the article isn't worth commenting. Not sure wether he wants to present me as a hero or a criminal :) in fact,it doesn't matter. Looks like another Russia-led provocation https://t.co/2TwVz6z4xX