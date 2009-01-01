Поиск союзника геополитического масштаба. Зачем Байден посетил Киев

Демократы будут вести наступательную кампанию против Трампа, говорит Виталий Кулик.

Виталий Кулик Главред

мог быть поиском союзников геополитического масштаба, которые понадобятся демократам в противостоянии с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которого поддерживают республиканцы.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик рассказал в комментарии "Главреду".

"Если бы этот визит Байдена проходил после победы на президентских выборах в США Клинтон или после победы системного республиканца, не Трампа, то это была бы передача месседжей новой администрации украинской власти: как выстраивать отношения с Вашингтоном, какие действия ожидаются — некая стратегия на будущее. То есть приезжает бывший вице-президент и рассказывает, как работать со следующим", — говорит политический эксперт.

"Но, учитывая не просто сложность отношений, а отсутствие отношений, "горячую войну" между администрацией Обамы, Байденом и командой Трампа, очевидно, что Байден не знает и не может передавать никаких месседжей от Трампа", — считает политолог.

"Потому вопрос — зачем он приезжал? Кто-то считает, что это был визит вежливости. Но, на мой взгляд, такой знак вежливости можно было сделать и по телефону, озвучить напутствие — "вы держитесь, но денег больше не будет", — поделился мнением директор Центра исследования проблем гражданского общества.

"Но Байден — не человек прошлого, как некоторые считают. Он — человек-функция: он представляет определенный геополитический интерес, который не замыкается в границах США. Это в какой-то степени та архитектура, которую демократы выстраивали в глобальном масштабе в экономике и безопасности. Очевидно, что будет игра демократов на торпедирование или сдерживание разрушений, которые Трамп может привнести в их архитектуру безопасности и интересов. Очевидно, демократы будут вести наступательную кампанию против Трампа, и им нужны союзники в геополитическом масштабе в разных странах", — считает Кулик.

По его мнению, Байден именно поэтому и приехал в Киев, что президент Петр Порошенко является союзником демократов в борьбе с Трампом и "трампизмами", в том числе с будущим возможным переформатированием американо-российских отношений: "Если это так, то Украину втягивают в игру, где ставка — наши интересы. Один раз мы уже сделали ставку на Клинтон (имею в виду администрацию Порошенко) и получили сейчас сложную коммуникацию с Белым домом и новым президентом".

"Порошенко и Трамп — бизнесмены: есть бизнес, и ничего личного. Но будет достаточно сложно найти контактеров, которые бы на личностном уровне смогли бы доносить необходимые месседжи новой администрации США. Президент Украины не пошел на ланч Пинчука (на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Ред.), и не известно, будут ли у него встречи с гостями Пинчука. Удастся ли эта коммуникация администрации Порошенко — покажет время", — говорит эксперт.

"Поэтому визит Байдена — это многослойный визит, содержащий разные смыслы. На данный момент я вижу единственный смысл — Байден передавал определенные месседжи от демократов Петру Порошенко об их будущей игре против Трампа. Если Украина ввяжется в это и сохранит свои обязательства, то это может создать проблемы для Украины в продвижении своих интересов в Вашингтоне. Следует взвесить все плюсы и минусы и выбирать наименее убыточную для себя стратегию", — резюмировал Виталий Кулик.

Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко в комментарии "Главреду" рассказал о визите Байдена как паззле для целостной картины.

Больше о визите вице-президента США в Украину читайте в авторской статье Наталии Гейчук:"Байден в Киеве: прощальные гастроли".