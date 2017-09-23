Покушение на "министра" ДНР. В Минобороны сообщили, что "Ташкент" нажил много врагов

Тимофеева госпитализировали, его состояние тяжелое, отметил Лысенко.

Александр Тимофеев Скриншот видео с youtube.com

"Министр доходов и сборов" самопровозглашенной ДНР(прозвище "Ташкент"), на которого совершено покушение в, за прошедшие несколько лет существенно обогатился и нажил много врагов.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал на брифинге, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он уточнил, что инцидент — "закономерный этап в длительной преступной "карьере" псевдочиновника.

"Способ покушения — подрыв автомобиля. Состояние Тимофеева тяжелое, он госпитализирован. Весной 2014 Тимофеев присоединился к верхушке бандформирования ДНР, в частности, участвовал в боях за донецкий аэропорт в рядах НВФ "Оплот", — отметил спикер.

По его словам, заняв пост "министра", боевик стал куратором экономического блока квазигосударства. "За прошедшие несколько лет Тимофеев существенно обогатился, но и нажил много врагов среди других сепаратистов, российских кураторов, а также простых граждан, ограбленных оккупантами", — добавил полковник.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа в Донецке на проспекте Мира подорвали автомобиль, в котором ехал Александр Тимофеев, "чиновник" пострадал. Узнать больше о происшествии можно здесь.