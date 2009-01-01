Полет "Ястреба". Опубликована карта разведки беспилотника США возле зоны АТО и Крыма

Беспилотник может летать на высоте 15-18 тыс. метров до 30 часов.
Об этом идет речь в материале texty.org.ua.
Отличие самого свежего на сегодняшний день полета, который состоялся 20 июля, от большинства предыдущих, — во времени пребывания и более широкому кругу выполняемых задач. Hawk пролетел вблизи побережья Крыма и посмотрел на Сочи.
В общем этот беспилотник может летать на высоте 15-18 тыс. метров до 30 часов. Этого времени ему хватает, чтобы прилететь с базы в Сицилии на восток Украины и несколько раз просканировать фронт. Линию разграничения он не пересекает, но может вести разведку на глубину до 300 км. Безусловно, при этом охватывается не только вся оккупированная территория Донбасса, но и приграничные области России.
Базируется Hawk на авиабазе Сигонелла на Сицилии (Италия). Данные, полученные в ходе полетов, поступают в штабы войск НАТО и служат для принятия решений, направленных на противодействие российской угрозе.
"Обмен полученными данными с украинскими военными осуществляется в объемах и порядке, утвержденных документами о сотрудничестве между НАТО и Украиной", — говорится в сообщении.
Напомним, под Ясиноватой бойцы АТО сбили дрон террористов.
Фото: texty.org.ua.