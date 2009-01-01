Полет "Ястреба". Опубликована карта разведки беспилотника США возле зоны АТО и Крыма

Беспилотник может летать на высоте 15-18 тыс. метров до 30 часов.

Беспилотник RQ-4A Global Hawk Википедия

Военные беспилотники выполняют свои миссии без использования гражданских радиоидентификаторов, однако с октября 2016 года, вылетая на задания над Украиной , разведчики RQ-4A Global Hawk включают транспондер, благодаря чему становятся видимым на таких ресурсах, как Flightradar24.

Об этом идет речь в материале texty.org.ua.

Отличие самого свежего на сегодняшний день полета, который состоялся 20 июля, от большинства предыдущих, — во времени пребывания и более широкому кругу выполняемых задач. Hawk пролетел вблизи побережья Крыма и посмотрел на Сочи.

В общем этот беспилотник может летать на высоте 15-18 тыс. метров до 30 часов. Этого времени ему хватает, чтобы прилететь с базы в Сицилии на восток Украины и несколько раз просканировать фронт. Линию разграничения он не пересекает, но может вести разведку на глубину до 300 км. Безусловно, при этом охватывается не только вся оккупированная территория Донбасса, но и приграничные области России.

Базируется Hawk на авиабазе Сигонелла на Сицилии (Италия). Данные, полученные в ходе полетов, поступают в штабы войск НАТО и служат для принятия решений, направленных на противодействие российской угрозе.

"Обмен полученными данными с украинскими военными осуществляется в объемах и порядке, утвержденных документами о сотрудничестве между НАТО и Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, под Ясиноватой бойцы АТО сбили дрон террористов.

Фото: texty.org.ua.