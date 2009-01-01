Полевым командирам ЛНР дали по шапке за потери боевиков при ответках сил АТО

Боевики все чаще отказываются выполнять приказы по обстрелам позиций украинских войск.

Силы АТО дают ответку mil.gov.ua

Командованиевыразило претензии ряду командиров батальонного и бригадного звена из-за "неоправданных потерь" в результате открытия огня с не оборудованных должным образом в инженерном отношении позиций.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, командование "армейского корпуса" считает, что по вине командиров подразделений личный состав ленится заниматься инженерным оборудованием позиций, многие опорные пункты должным образом не оборудованы, разрушенные укрепления не восстанавливаются.

Это приводит к гибели боевиков при открытии ответного огня ВСУ, а в итоге крайне негативно влияет на морально-психологическое состояние личного состава, все чаще отказывающегося выполнять приказы по обстрелам позиций украинских войск в опасении стать жертвами ответного огня, добавил координатор "Информсопротивления".

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