Полицаев ДНР массово отправляют на детектор лжи, "нелояльных" — гонят на передовую

Охранка проверяет переселенцев на предмет связей с СБУ и украинской разведкой.
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, случае подозрений на отсутствие лояльности, а также при попытках обмануть полиграф, "полицейских" наказывают отправкой в составе сводных команд на первую линию обороны на срок до 3-х месяцев.
А тем временем сотрудники "МГБ ДНР" проверяют переселенцев, проживающих в Зугрэсе, Харцызске и Иловайске, на предмет "пособничества" и "агентурных связей" с представителями украинских спецслужб и силовых структур.
К проверке переселенцев привлекаются представители "полиции ДНР", в том числе для проведения обысков по местам проживания объектов проверки, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке охранка ДНР ловила "украинских диверсантов" и пугала жителей наступлением сил АТО.