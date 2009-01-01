Полицаев ДНР массово отправляют на детектор лжи, "нелояльных" — гонят на передовую

Охранка проверяет переселенцев на предмет связей с СБУ и украинской разведкой.

Полицаи ДНР, иллюстрация Reuters

В рамках выявления "агентуры украинских спецслужб" в отдельныхличный состав ежемесячно проходит проверку на детекторе лжи.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, случае подозрений на отсутствие лояльности, а также при попытках обмануть полиграф, "полицейских" наказывают отправкой в составе сводных команд на первую линию обороны на срок до 3-х месяцев.

А тем временем сотрудники "МГБ ДНР" проверяют переселенцев, проживающих в Зугрэсе, Харцызске и Иловайске, на предмет "пособничества" и "агентурных связей" с представителями украинских спецслужб и силовых структур.

К проверке переселенцев привлекаются представители "полиции ДНР", в том числе для проведения обысков по местам проживания объектов проверки, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецке охранка ДНР ловила "украинских диверсантов" и пугала жителей наступлением сил АТО.