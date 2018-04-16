Полиграфа не будет, зато будет голодовка: как поживает Савченко

По словам адвоката, нардеп чувствует себя "нормально, бодро и весело".

Савченко возобновила голодовку. УНИАН

нардепа Надежды Савченко снова перенесли – теперь на 17 апреля.

"Экспертиза не продолжиться сегодня, потому что эксперты не готовы сегодня ее проводить. Допрос перенесли на завтра. Причины технические, видимо, какие-то", – рассказал защитник арестованной "Украинской правде" Олег Соловей.

При этом он сообщил, что 16 апреля Савченко возобновила голодовку, так как договоренность о приеме пищи была только на три дня. "Она считает, что это не скажется на результатах полиграфа. Она говорит, что 3 дня ела, поэтому набралась достаточно сил и уверена, что на результат допроса это не повлияет", – отметил он.

По его словам, нардеп чувствует себя "нормально, бодро и весело".

Ранее стало известно о том, что допрос Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу.