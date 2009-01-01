Политическая интрига. Какие цели преследует закон о реинтеграции Донбасса

Закон не отвечает на вопрос о том, что Украине следует делать в такой ситуации, говорит Богдан Яременко.

Богдан Яременко Главред

Предложенный презентом Петром Порошенко и№7163 — "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", касающийся реинтеграции Донбасса, всего лишь преследует тактические цели.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал в комментарии "Главреду".

"Президентский законопроект нацелен не на реинтеграцию Донбасса, как об этом говорят, а преследует совершенно другие цели и задачи", — считает политический эксперт.

"С одной стороны, этот законопроект призван успокоить бурлящее патриотическое сообщество, считая недопустимой ситуацию с правовым оформлением агрессии России против Украины. С другой стороны, этот законопроект призван обеспечить выполнение Минских договоренностей, что делается в угоду западным партнерам, которые считают эти договоренности инструментом решения конфликта", — говорит политолог.

По его мнению, "обе цели — тактические. Они не развивают законодательство и не вводят ситуацию в правовое поле. Это — чисто политическая интрига".

"Данный законопроект называет некоторые вещи своими именами, например, Россию — страной-агрессором, действия Украины — отражением внешней вооруженной агрессии и т.д. Однако этот закон не отвечает на вопрос о том, что Украине следует делать в такой ситуации. А ответы на этот вопрос содержатся в законе Украины "Об обороне", — напомнил дипломат.

"Так вот, — продолжает он, — назвав вещи своими именами, президент по-прежнему предлагает не выполнять законы Украины, в частности, закон "Об обороне", и по-прежнему ищет какие-то "гибридные" формы отражения вооруженной агрессии России".

"Что может быть полезного в такой ситуации? Ничего. Повторюсь, этот закон не развивает ситуацию. Это — просто политическая интрига, поэтому оценивать какие-то его положительные моменты нет смысла", — заметил руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"А негативов в нем намного больше. Например, то, что президент, по сути, намерен дискриминировать часть граждан Украины, предлагая сохранить обязательства по социальным выплатам тем, кто остался на временно оккупированных территориях Донбасса, но не делать этого в отношении граждан, оставшихся в Крыму. Это — недопустимый способ дискриминации. Мы должны всем предоставить социальное обеспечение либо не делать этого вообще (что вполне логично, если эти территории временно оккупированы)", — говорит Богдан Яременко.

"Этот закон нельзя рассматривать с точки зрения каких-то позитивов, ведь он не является законом по своей сути. Это — политическая интрига и политические декларации", — резюмировал он.

Напомним, научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", почему закон о реинтеграции Донбасса — это шаг в правильном направлении.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Президентское видение реинтеграции Донбасса: способствует ли закон возвращению территорий?"