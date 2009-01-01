Политическая воля и трезвый расчет. Нардеп рассказал, что надо для визового режима с Россией

Решение Верховной Рады для этого не нужно, говорит Антон Геращенко.

Паспорта Украины и России УНИАН

Решение оможет приниматься Министерством иностранных дел по согласованию с президентом Украины.

Об этом сказал народный депутат Украины Антон Геращенко, пишет УНИАН.

"Такое решение может принимать Министерство иностранных дел по согласованию с президентом, который является главой государства и руководителем внешней политики Украины", — подчеркнул он.

По мнению Геращенко, решение Верховной Рады для этого не нужно.

"Для этого нужна политическая воля и трезвый расчет. На сегодня сдерживало от введения визового режима то, что из Украины в Россию ездят каждый день 10-15 человек, и Россия, конечно, введет визовый режим в ответ, и будет вопрос сроков оформления российских виз", — сказал Геращенко.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией.