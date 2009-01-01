Политическое гопничество. Почему Кремлю нужна замена Захарченко и Плотницкого

Главари ЛДНР — это простые марионетки Кремля, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Нет никакой разницы, кого Кремль назначит главарями ДНР и ЛНР вместо. Ведь это — марионеточные фигуры и меняют их только для того, чтобы избежать социального бунта в "республиках" и начать новые переговоры.

Об этом волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса в оперативном резерве 95-й бригады Мирослав Гай рассказал в комментарии "Главреду".

"Ведь Захарченко и Плотницкий, на руках у которых огромное количество крови, — преступники против человечности, в том числе против людей, проживающих на оккупированных территориях. Ведь они воруют гуманитарные грузы. Плотницкий и его семья живет разворовыванием гуманитарных грузов, которые на Донбасс отправляет РФ. У него магазинчики по всем базарам. И люди это видят и понимают. Плюс — "отжимы", рейдерство, "распил" заводов… Разве этого хотели люди, живущие в Донецке и Луганске? Конечно же, нет. Поэтому там колоссальное недовольство", — говорит волонтер.

"Кроме того, не может быть и речи о проведении каких-либо переговоров с этими преступниками, кроме как о выдаче пленных и капитуляции. Их нельзя усадить ни за один стол переговоров. А Россия хочет, чтобы переговоры в "минском формате" проходили, как минимум, с представителями ОРДЛО", — напомнил участник АТО

"Если и дальше будут обсуждать возможность введения миротворческого контингента на оккупированные территории — то ли в "серую зону", то ли по линии разграничения, то ли как-то иначе, РФ хочет, чтобы переговоры на эту тему вела не она, потому что РФ не хочет признавать себя участником конфликта. (Все знают, что Россия — агрессор, что она начала войну, но юридически она этого не признает, и очень сложно доказывать это в судах.) Поэтому России выгоднее представлять все как "гражданскую войну", "восстание", волеизъявление народа, и чтобы в переговорах участвовали представители ОРДЛО", — подчеркнул глава благотворительного фонда.

"Но Захарченко и Плотницкого нельзя усадить за стол переговоров, поэтому Кремль ищет другие кандидатуры, которые бы подошли жителям Донецка и Луганска и не были откровенно заляпаны человеческой кровью. Ведь Плотницкий и Захарченко — это просто кровопийцы", — считает офицер запаса.

"Но разговоры о том, что Украине в течение ближайших двух лет будут активно пытаться вернуть Донбасс, ведутся очень открыто. Об этом говорят в кулуарах, об этом говорят между собой люди, отвечающие за военный сектор", — заметил волонтер.

Он напомнил, что любые договоренности и мирные договоры с Россией, начиная со времен Российской империи, заканчивая СССР и Российской Федерацией, руководство Кремля нарушало и вероломно начинало очередную войну.

"Россияне играют на том, что в мире сейчас множество дестабилизирующих моментов вроде КНДР, Сирии, мирового терроризма и т.д. И Россия играет на том, что все в ЕС хотели бы закончить конфликт в Украине, хоть как-нибудь, пусть в виде Приднестровья — лишь бы прекратить стрельбу и закрыть этот вопрос хотя бы на время каденции руководителей еврогосударств. Ведь идет война в центре Европы — все ужасаются и пытаются каким-то образом погасить этот конфликт, лишь бы он не разросся до полномасштабной войны. Тем более, эти учения "Запад-2017"! Ведь это — бряцанье оружием, откровенное запугивание, демонстрация агрессивных намерений. По сути, россияне привселюдно говорят Украине: "Договаривайтесь на наших условиях, идите на компромиссы… А если — нет, то смотрите, какая у нас армия!" — считает Мирослав Гай.

"Вот такое паскудство происходит и политическое гопничество на уровне руководства Российской Федерации…", — добавил он

Напомним, ранее волонтер рассказал о выборе Кремля: полноценная война на Донбассе или дипломатический путь.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Рокировка главарей "Л/ДНР": что задумал Кремль?"