Политическое самоубийство для Путина. Грозит ли Украине удар российских войск из Беларуси

Для втягивания Беларуси в войну РФ против Украины нужно свергнуть или поставить Лукашенко в безвыходную ситуацию, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Запланированные на сентябрь военныесоздают угрозу сразу для нескольких стран Центральной и Восточной Европы.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Учения "Запад-2017" являются актом потенциальной агрессии с точки зрения интересов всего Центрально-европейского региона. Они создают угрозу для стран Балтии, Польши, Украины и ставят под вопрос суверенитет Беларуси. Однако осуществить нападение на Украину с территории Беларуси в ходе этих учений было бы для России актом политического самоубийства", — считает политический эксперт.

"Вряд ли режим Путина на это пойдет. Агрессивные действия в отношении Украины будут носить, скорее всего, характер провокаций, не исключена разведывательно-диверсионная составляющая", — добавил он.

Комментируя вопрос, может ли Украина полагаться на Беларусь и быть уверенной, что Лукашенко не допустит наступления России на Украину с белорусской территории, Максим Розумный заметил: "Думаю, Россия надеялась на большую поддержку своих партнеров по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности. — Ред.) в ситуации конфликта с Украиной. Тем более, когда речь идет о партнере с Союзного государства".

"Беларусь голосовала в ООН в поддержку российской позиции, но Лукашенко выбрал в этой ситуации более выгодную для себя роль посредника. За счет этого он сумел смягчить позицию Запада по изоляции белорусского режима, и вряд ли по доброй воле потеряет эту стратегическое преимущество. Для втягивания Беларуси в войну против Украины России нужно свергнуть Лукашенко либо поставить его в безвыходную ситуацию. На данный момент то, ни другое для России не является ни приоритетом, ни легкой задачей", — подытожил политолог.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МВФ РФ Сергей Лавров уверяет, что Россия не будет оккупировать Беларусь во время военных учений.