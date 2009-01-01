В "Народном фронте" назвали задержание сына Авакова "политическим шоу и борьбой за власть"

Мы расцениваем данное действие как политическое давление на министра, заявили в "Народном фронте".

В НФ прокомментировали задержание сына Авакова apostrophe.com.ua

Политическое шоу с задержанием сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и двух других лиц не имеет ничего общего ни с борьбой с коррупцией, ни с правом.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт", опубликованном во вторник, 31 октября.

"Это дело пылилось два с половиной года на полках НАБУ и САП", — отмечают в НФ. Также там добавляют, что согласно официальному сообщению МВД, "были проведены десятки экспертиз и сотни процессуальных действий, в результате которых, по мнению МВД, нет никакого состава преступления, и это будет доказано в суде".

"Мы расцениваем данное действие как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, на политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии", — отмечается в заявлении.

В "Народном фронте" убеждены, что все это ложится в ряд уже десятков безосновательных обвинений исключительно по отношению к одной партии и ее членам.

"Так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, в борьбу за проведение досрочных выборов, борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов", — считают в НФ.

В заявлении отмечается, что фракция "Народного фронта" однозначно выступает за создание Антикоррупционного суда.

"Если есть состав преступления — идите в суд и докажите его. Если есть политическая мотивация – увольняйтесь с работы и становитесь членами политических партий, что сейчас происходит", — подытоживается в заявлении.