Политика на кровавой истории. Эксперт рассказал, кому в Польше не дает покоя ОУН-УПА

Нынешнее руководство Польши занимает правоконсервативные позиции, где существенным компонентом является политизация истории, пояснил Гарань.

Алексей Гарань Главред

На сегодняшний день происходящее в украинско-польских отношениях является результатом политизации истории со стороны Польши , а точнее — нынешнего польского руководства.

Об этом научный директор Фонда "Демократические инициативы", профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань заявил в комментарии "Главреду".

По его мнению, это в основном делается для внутриполитического потребления в Польше.

"Нынешнее руководство Польши занимает правоконсервативные позиции, где существенным компонентом является политизация истории. В Европе действия партии "Право и справедливость" оцениваются крайне негативно в плане создания модели с доминированием одной партии. Действа "ПиС" критикуются и внутри страны (были многотысячные демонстрации, в частности, по вопросам судебной реформы и так далее). В этом смысле политизация политики памяти — это один из компонентов действий польской стороны", — пояснил Гарань.

Он отметил, что основной акцент поляки делают на героизацию ОУН-УПА в Украине.

"Действительно, многие аспекты деятельности этих организаций неоднозначны, особенно, если мы говорим об ОУН на начальном этапе и польско-украинском вооруженном конфликте. Но во времена Квасьневского и Кучмы был подобран инструментарий — как подходить к этим вопросам, и проблемы, в принципе, были сняты. Нынешнее стремление к политизации — это результат действий, прежде всего, польской стороны", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что существует и "третья сторона" в этом конфликте, то есть Россия, которая выигрывает от польско-украинских споров.

"В данной ситуации Украине важно продемонстрировать готовность к прагматическому разрешению возникших вопросов. Инициатива, с которой выступил президент Порошенко, о том, чтобы состоялось заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников, — это очень правильный шаг. Я думаю, пока что полностью не удастся снять весь негатив, но, по крайней мере, это будет шаг в правильном направлении. Ведь политизация истории стала частью польской внутреннеполитической пропаганды", — подчеркнул политолог.

Гарань добавил, что несмотря на то, что Польшу часто называли "адвокатом Украины в Европе", на международной арене сейчас активную роль в отстаивании интересов Украины играют Литва и Швеция.

"Но поскольку "адвокат" должен защищать интересы "клиента", не зависимо от того, каким является "клиент", Украина должна думать о том, чтобы ее позиция выглядела понятной и прогнозируемой, а также привлекательной для партнеров. Если Украина погрязнет в каких-то внутриполитических дрязгах, то ничего хорошего их этого не выйдет. Так что, по крайней мере, на внешней арене мы должны действовать синхронно и согласованно", — заключил эксперт.

Напомним, президент Петр Порошенко поговорил по телефону с главой Польши Анджеем Дудой, поздравил политика с днем независимости его страны, также они обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

Накануне в Польше выдвинули новую претензию: Украина не расплатилась за Катынь.

Ранее директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович говорил, что Украину и Польшу хочет рассорить "третья сторона" — Россия, но нынешнее обострение отношений между странами, к сожалению, не приходится воспринимать как исключительно провокацию РФ.