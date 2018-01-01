"Политика стала шоу-бизнесом". Бронюк оценил шансы Зеленского и Вакарчука на президентство

Украине нужны молодые образованные люди, которые имеют понимание управленческой деятельности, считает Виктор Бронюк.

Виктор Бронюк оценил президентские шансы Зеленского и Вакарчука Главред

За последние годы украинская политика стала шоу-бизнесом, а недавние выборы показали, что украинский избиратель способен голосовать за выдуманного персонажа Дарта Вейдера, заявил лидер группы "ТИК", певец и общественный деятель Виктор Бронюк.

"Это говорит о том, что люди вообще потеряли веру. Спрашивают, мол, а почему бы нет, был же Рейган и Шварценеггер? Друзья, здесь есть один момент: и Рейган, и Шварценеггер приходили с командой. Это была команда государственных, управленцев, которые имели опыт сенаторской работы или работы в системе государственного управления", — подчеркнул Бронюк во время чата в "Главреде".

По его мнению, Вакарчук и Зеленский — это классный певец и классный актер и, возможно, они действительно могли бы обеспечить необходимые государственные процессы, но для этого необходимо, как минимум, в них разбираться.

"Говорят, что Украине нужны молодые лидеры. Для чего? Ну, придут молодые лидеры, уже не раз приходили, но там все равно остаются и старые лидеры, которые знают, как происходит дерибан. И, пока молодые лидеры узнают, что и как происходит, старые будут делать свои темные дела, как они это делали много лет. На сегодняшний день стране нужны молодые образованные люди, которые имеют понимание управленческой деятельности и качественную соответствующее образование. Тогда что-то может произойти на пользу", — считает музыкант.

Он также отметил, что никто из избирателей не хочет признать, что тот или иной человек попал во власть благодаря его выбору.

"Все кричат: "Он же такой тупой — как его выбрали на должность?". Если вы сегодня делегируете полномочия создавать государственные законы человеку, который не имеет базового среднего образования, то о чем мы говорим? Кто виноват в том, что он прошел в парламент? Он же не сам — его же кто-то туда выбрал", — добавил Бронюк.

Он также рассказал о своем недавнем разговоре с одним из потенциальных избирателей: "Вчера говорил с одним дядей, который сказал: "Я буду за Ляшко голосовать. Вот мне интересно, я хочу, чтобы он вышел и кому-то в Верховной Раде в задницу вилы запихнул". Вот цель человека — увидеть по телевидению, как кто-то кому-то в задницу будет запихивать вилы! Со времен Римской империи ничего не изменилось: людям нужны хлеб и зрелища".

Напомним, согласно соцопросу компании GfK Ukraine, за Зеленского готовы проголосовать 7% опрошенных украинцев. При этом он обошел Святослава Вакарчука и главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко готовы голосовать (по 6% респондентов соответственно).

В то же время сам Зеленский заявил, что никогда не намерен принимать участие в выборах президента или в каких-либо других политических "историях". Шоумен констатировал, что политика его не интересует.

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