Політолог Максим Розумний: переговори в Мінську є частиною війни, а не шляхом до миру

"Війна на Донбасі завершиться тільки тоді, коли так вирішить Путін або інший керівник РФ", — вважає Розумний.

Максим Розумний Главред На сайті "Главред" відбувся чат із доктором політичних наук, керівником Центру досліджень проблем Російської Федерації Національного інституту стратегічних досліджень Максимом Розумним. Спілкуючись із читачами, він розповів, які наслідки матиме запровадження нових санкцій США проти Росії, чи почнеться нова "холодна війна", чи варто чекати зміни Путіна на посаді президента Росії внаслідок виборів наступного року, скільки років конфлікт на Донбасі лишатиметься "замороженим", чи є ризик розпаду Російської Федерації, як це сталося з Радянського Союзу, а також які загрози створюватимуть навчання "Захід-2017".

Подаємо стенограму чату з Максимом Розумним.

Konn: Що ви думаєте про ідею "науковців" ЛНР називати мешканців Донбасу "донбаситами"? невже це так принципово — вигадати собі окрему назву? Чи нехай собі говорять — шкоди від того нема?

Максим Розумний: Сьогодні на цій окупованій території є багато людей із маргінальними ідеями. І загалом до них можна віднести й очільників "республік". Навряд чи приживеться назва "донбасити", але те, що навіть Захарченко був змушений відмовитися від розпіареної акції проголошення "Малоросії", свідчить про певну кризу самоідентифікації. Тому пошуки триватимуть. А ми будемо спостерігати за цим процесом.

Konn: Наскільки справедливі слова Столтенберга про те, що відносини НАТО з РФ зараз найскладніші з часу завершення "холодної війни"? І у що зрештою вони можуть вилитися?

Максим Розумний: Так, очевидно, з часів розпаду Радянського Союзу нинішнє протистояння Росії та Заходу перебуває в точці кульмінації. Це може вилитися або в тривалий період "холодної війни", або в поступове пом'якшення протистояння з пошуком прагматичних засад співпраці. Це залежатиме від об'єктивного стану російської економіки, політики, соціального життя і, звісно, від вибору російського керівництва.

Максим Розумний Главред

Wrangler: Як можуть розгортатися події після підписання Трампом нових санкцій проти РФ? Як діятиме Росія у відповідь, якщо судити з реакції Медведєва? Нова "холодна війна" наближається, чи у Росії не вистачить сил на неї?

Максим Розумний: "Холодна війна" не обов'язково вимагає наявності великих сил чи ресурсів. Головна передумова — це здатність російського керівництва зробити власне населення заручником протистояння із Заходом. Чи вистачить для цього репресивних органів, медійних ресурсів, зрештою, згоди і волі російської політичної еліти — покаже час. Але, за моїми оцінками, цей ресурс є не дуже значним. І вже після чергових президентських виборів питання про "холодну війну" постане дуже гостро у внутрішньоросійському контексті.

Petro: Максиме Миколайовичу, поставлю питання, яке хвилює ще від початку бойових дій на сході України. Чи є виправданими і допустимими відпустки ключових політичних фігур, канікули Ради в час, коли триває війна, коли країна потребує інтенсивних змін та реформ? Якось це дивно виглядає, чи це тільки мені так здається...

Максим Розумний: Відпустки будь-яких посадових осіб мають на меті, в тому числі, відновлення їхньої працездатності та більш ефективної роботи загалом. З іншого боку, поведінка нашого політичного класу викликає багато моральних запитань і змушує думати, що така ефективна робота і турбота про долю країни багатьма з них лише імітується. Тому питання слід ставити не про відпустки, а про заміну неадекватних чиновників і політиків.

Максим Розумний Главред

Brumgilda: Как известно, Ирина Геращенко очень жестко ответила матери российского контрактника, задержанного в Украине, Агеева, сказав, чтобы та апеллировала к Путину, пославшего его сына убивать украинцев. Считаете ли вы оправданными такие жесткие высказывания? Или стоило проявить большую чуткость?

Максим Розумний: Я не вважаю відповідь Ірини Геращенко надмірно жорсткою. Вона — один із тих українських політиків, які справді розуміють і відчувають, що Україна перебуває у стані війни. І це дуже правильно, щоб російська сторона відчула цей наш стан і отримувала чіткі відповіді на свої світоглядні сумніви і запитання.

Xxxyyyzzz: Кілька запитань про політичну еліту: 1) кваліфікація (ні традицій, ні школи за 25 років не може з'явитися)? 2) зовнішні впливи (адже і у 90-ті и три роки тому весь компромат СБУ вивезено — то й досі 50% "шпійонів")? 3) корумпованість (це найменша загроза, якби не пункт перший і другий, й Україну стригли б кваліфіковані українці, як у Техасі)? Ваш коментар про сучасний стан та перспективи?

Максим Розумний: Еліта в Україні є значною мірою імітаційною та паразитарною. "Стригти Україну" є дуже багато бажаючих і вмілих у цій справі представників як політичної, так і адміністративної, економічної еліти. Але національний розвиток почнеться тільки тоді, коли з'явиться хоча б ядро вітчизняної еліти, яка відповідатиме критеріям порядності, патріотизму і професійності. Поки що передумов для оформлення світоглядного і організаційного такого ядра я не бачу.

Максим Розумний Главред

Viktor: Какое развитие может получить история с подозрениями американцев насчет вмешательства Украины в выборы в США? Она будет иметь какие-то последствия для нашей страны (и если подозрения подтвердятся, и если доказательств так и не найдут)? Или Америка все спустит на тормозах?

Максим Розумний: Навряд чи можна казати про підозри американців. Радше, мова йде про резонансний твіт президента Трампа, який мав ознаки симетричної відповіді на звинувачення Росії у втручанні в американські вибори. Президент Трамп заявляв дуже багато різних суперечливих речей, і з часом, думаю, ця його теза загубиться у політичному дискурсі.

Ingeborga: Почему открытие первого молдавско-украинского поста на приднестровском участке границы состоялось только совсем недавно, спустя много лет после начала приднестровского конфликта? Почему только сейчас вспомнила Украина о Приднестровье?

Максим Розумний: У даному контексті можна сказати, що тільки зараз Україна почала проводити послідовну й узгоджену з молдовською стороною політику, спрямовану на відновлення цілісності сусідньої держави.

Ingeborga: Украина движется к заморозке конфликта на Донбассе или к его завершению? Если, конечно, хоть куда-то движется...

Максим Розумний: Україна є надто залежною від зовнішніх факторів у ситуації конфлікту на Донбасі, тому вона рухається до своєї мети — відновлення суверенітету і територіальної цілісності — настільки швидко, наскільки це дозволяють обставини. "Заморожування" конфлікту на Донбасі є найбільш імовірним сценарієм на 2017-2018 роки. Передумов для його завершення поки що не спостерігається, і ключову роль в цьому відіграє внутрішньополітична ситуація в Росії. Війна на Донбасі завершиться тільки тоді, коли так вирішить Путін або інший керівник РФ. Для цього він повинен мати дуже серйозні мотивації. Україна самостійно створити такі мотивації поки що не здатна.

Максим Розумний Главред

Sidor: Может ли Россию ожидать та же судьба, что и Советский Союз, то есть не начнут ли "отпочковываться" от нынешней РФ более мелкие республики? Да и допустит ли мировое сообщество развал РФ?

Максим Розумний: Сьогоднішня Росія — це реставрація Радянського Союзу у зменшеному масштабі. Радянський Союз розпався, тому що не було ресурсів для підтримання його життєдіяльності. Ресурси РФ так само стрімко вичерпуються. Йдеться не лише про зменшення доходів російського бюджету, а й про нежиттєздатну соціальну систему, систему влади і збанкрутілу ідеологію. Тому Росію може чекати чергове зменшення масштабу в рамках тих ресурсних обмежень, які виникнуть у підсумку кризи. Світове співтовариство поставиться із розумінням до цього процесу і зробить його максимально безпечним для оточуючого світу.

Inga: Пане Максиме, чи є, по-вашому, доцільним військовий парад, який планується до Дня Незалежності?

Максим Розумний: Військовий парад до Дня Незалежності є, безперечно, доцільним. Адже підтримання бойового духу армії в умовах війни є питанням виживання держави. Поряд із тим, слід усвідомити, що головна запорука нашої обороноздатності — це дух людей у погонах. Надмір військової техніки на вулицях Києва не є обов'язковим елементом такої демонстрації.

Максим Розумний Главред

Vopros: Что станет основными интригами осеннего политического сезона?

Максим Розумний: Вже на сьогодні правляча коаліція Блоку Петра Порошенка і "Народного фронту" опинилася перед загрозою політичної ізоляції та внутрішнього розколу. За цих умов головними інтригами будуть збереження єдності правлячої команди, здатність опозиції об'єднатися навколо певних лідерів і програм, а також кастинг на провідні політичні ролі виборчого циклу.

Главред

Terri: Наскільки обґрунтованими є звинувачення Майка Пенса на адресу Росії в тому, що вона намагалася влаштувати переворот у Чорногорії та дестабілізувати балканські країни? Чи справді з легкої подачі Кремля і ці країни можуть "вибухнути"?

Максим Розумний: Звинувачення на адресу Росії стосовно спроб організувати переворот у Чорногорії висував уряд цієї країни. Росія справді має значний вплив на Західних Балканах. Ця вразлива точка сучасної Європи перебуває під значним економічним, політичним, ідеологічним і агентурним впливом росіян. Кремль навряд чи зможе привести до влади у цих країнах своїх маріонеток, але створити проблеми для Європи він зможе. Важливо пам'ятати, що Балкани — це один із головних шляхів міграції з країн "третього світу" до Європи. І цю зброю Росія використовуватиме повною мірою.

Terri: Максиме Миколайовичу, як взагалі можна сприймати цю історію із конфліктом Саакашвілі vs Порошенко? Порошенко таким чином позбавляється імовірних конкурентів на виборах? Чи це така політична гра і домовленості? Чи справді глибокий конфлікт між ними, тоді — чому, через що?

Максим Розумний: Думаю, що Порошенкові було некомфортно жити в одній країні з Саакашвілі, тому коли виник план його ефективно позбутися, цей план отримав схвалення. Навряд чи Саакашвілі міг бути конкурентом на виборах, але те, що він міг бути ефективним критиком влади, — це політичний факт.

Главред

polit_ua: Чи може, по-вашому, Україна покладатися на Білорусь і бути впевненою, що Лукашенко не допустить наступу Росії на Україну з білоруської території? І друге. Як, по-вашому, відреагували у Кремлі на останній візит Лукашенка до Києва, який пройшов цілком позитивно?

Максим Розумний: Думаю, що Росія сподівалася на більшу підтримку своїх партнерів по ОДКБ у ситуації конфлікту з Україною. Тим більше, коли йдеться про партнера з союзної держави. Білорусь голосувала в ООН на підтримку російської позиції, але Лукашенко обрав у цій ситуації більш вигідну для себе роль посередника. За рахунок цього він зумів пом'якшити позицію Заходу щодо ізоляції білоруського режиму, і навряд чи з доброї волі втратить цю стратегічну перевагу. Для втягування Білорусі у війну проти України Росії потрібно або скинути Лукашенка, або поставити його у безвихідну ситуацію. На даний момент ні те, ні інше для Росії не є ані пріоритетом, ані легкою задачею.

polit_ua: Чи вигідно РФ розпочинати зараз якісь більш активні наступальні дії на території України? Багато хто каже, що ймовірність наступу чи серйозної ескалації наразі невелика, але при цьому ми спостерігаємо, як Росія нарощує сили поблизу українського кордону (зокрема, стягнуті три мотострілецькі дивізії). Навіщо це робиться тоді?

Максим Розумний: Протистояння Росії із НАТО, Заходом загалом супроводжувалося тезою про те, що з розширенням НАТО на схід Росія втрачає свої захисні бар'єри, створені в часи Радянського Союзу по лінії його західних кордонів. Таким чином, Росія нібито ставала беззахисною перед можливим наступом із заходу. Сьогодні дестабілізацію України і створення значних оборонних рубежів на західному кордоні нинішньої РФ можна розглядати як послідовні кроки з реалізації плану "відступу" Росії з Європи. Цей відступ може у будь-який момент перетворитися на наступ, що обумовлено агресивною природою російського імперіалізму. Але об'єктивних передумов для такого наступу сьогодні не існує.

Максим Розумний Главред

polit_ua: Наскільки серйозні ризики створюють для України навчання "Захід-2017"? Наскільки ймовірно, що прикриваючись навчаннями, РФ вдасться до якихось агресивних дій щодо України?

Максим Розумний: Навчання "Захід-2017" є актом потенційної агресії з точки зору інтересів усього Центрально-європейського регіону. Вони створюють загрозу для країн Балтії, Польщі, України та ставлять під запитання суверенітет Білорусі. Однак здійснити напад на Україну з території Білорусі у ході цих навчань було б для Росії актом політичного самогубства. Навряд чи режим Путіна на це піде. Агресивні дії стосовно України матимуть, скоріше за все, характер провокацій, не виключена розвідувально-диверсійна складова.

polit_ua: Поясніть, будь ласка, чому в Європі спочатку противилися новому пакету санкцій США проти Росії в енергетичній сфері, а потім так раптово передумали і стали задоволені цими санкціями?

Максим Розумний: Очевидно, що новий санкційний пакет США містить певні пункти, які шкодять економічним інтересам деяких європейських країн і компаній. Разом із тим, ширший контекст американсько-європейських відносин і спільних інтересів робить ці санкції загалом виправданими і прийнятними. Суперечність між цими двома факторами створює поле для компромісів і нових домовленостей. Про їхню появу і сигналізують нам ті чи інші заяви політиків.

Максим Розумний Главред

journ_: Пане Максиме, наскільки вдається Росії нав'язувати світовій спільноті своє бачення подій на сході України та в Криму — мовляв, "Крим — російський", "на Донбасі — громадянська війна" тощо?

Максим Розумний: Навряд чи можна казати про успіх російської пропаганди у світовому масштабі, зважаючи на її інтенсивність і масштаб залучених ресурсів. Росії вдається іноді посіяти сумнів у світової спільноти стосовно подій в Україні. Але її позицію поділяють головним чином політичні маргінали і аутсайдери. Разом із тим, Україна є значно пасивнішою в цьому питанні, тому ризик програти в інформаційній війні зберігається.

Kleo: Что, по-вашему, стало решающим для Трампа, что он все же подписал новые санкции против России?

Максим Розумний: Для Трампа підписання закону про санкції стало тактичним кроком у внутрішньополітичній боротьбі. Підписання чи не підписання створювало різні стартові позиції для критики опонентів Трампа. Американський президент обрав менш вразливу позицію, в якій він політично приєднався до більшості Конгресу, але знайшов можливості для різкої критики своїх опонентів.

Kleo: Если взглянуть на результаты последнего телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", то очевидно, что стороны топчутся на месте и каждая остается при своем уже три года... Вопрос: а есть ли смысл в этих переговорах, если уже который год все, как в басне про лебедя, рака и щуку — каждый тянет в свою сторону?

Максим Розумний: Переговори в Мінську і в форматі "нормандської четвірки" є елементом конфлікту, в якому сторони не готові йти на поступки одна одній. Ці переговори використовують не для того, щоб дійти компромісу, а для того, щоб послабити позицію противника. Такі переговори є частиною війни, а не шляхом до миру. Ситуація може тривати десятиріччями, поки одна зі сторін не опиниться під загрозою поразки.

Ultra: Есть ли какая-то интрига относительно президентских выборов в России? Существует ли хоть малейший шанс на то, что Путин будет заменен на этой должности? И какие "плюшки" будет пытаться продемонстрировать Путин своим избирателям, ведь "Крым-наш" не повторить?

Максим Розумний: Інтриги стосовно того, що Путін може не набрати необхідну кількість голосів на виборах у Росії, не існує. Інтрига полягає в іншому — чи збережеться до того часу єдність кремлівської еліти, чи не буде знайдений Путіну замінник. Також великим питанням є запас міцності путінського режиму після виборів і ресурс легітимності самого Путіна.

Ultra: Насколько вероятны на сегодняшний день досрочные выборы Рады и президента в Украине? И случись президентские выборы сегодня, кто реально мог бы соревноваться за эту должность? Ведь складывается впечатление, что на манеже все те же старые лица, и у всех у них антирейтинги просто зашкаливают, и по-настоящему высоким уровнем поддержки не пользуется ни один из известных политиков...

Максим Розумний: Нинішня ситуація в Україні сформована як посткризовим станом суспільством, яке розчароване діями влади і ходом подій у країні, так і цілеспрямованою селекцією політичного класу, що здійснювалася впродовж останніх двох десятиліть. Нові обличчя з'являються на замовлення старих облич і в межах реалізації політтехнологічних проектів. Розірвати це коло можна буде тільки тоді, коли нинішня система політичного представництва себе повністю вичерпає і дискредитує. Простіше кажучи, коли люди перестануть дивитися на цих політиків по телевізору і голосувати за них на виборах.

Ігор Тимофєєв: Пане Максиме, 2012 року Мадонна неодноразово підтримувала дівчат із Pussy Riot, котрі в пісні обматюкали Путіна; 2013 року (ще до анексії Криму і окупації частини Донбасу російськими військами) бас-гітарист панк-гурту Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф на концерті в Одесі підтерся російським прапором, після чого у РФ вибухнула ціла антиамериканська істерія, а днями Мерлін Менсон порівняв Москву з верескливою сучкою, після чого праведним гнівом вибухнув Юрій Лоза… Запитання: троллінг Росії зірками світової музики — це новий тренд у культурі?

Максим Розумний: Якщо порівняти тролінг Росії та Путіна зірками світової музики і масової культури загалом з аналогічним тролінгом того ж президента Трампа, то ми побачимо, що головним ворогом зіркова тусовка вважає все ж таки американського президента. Росія і Путін сьогодні є частиною того фундаменталістського повороту, який лякає ліберально налаштовані культурні спільноти. Але він не зазіхає на форпости західного світу, а лише створює їм симулятивну альтернативу.

Fanni: Російська організація "Центр розвитку регіону" виграла грант президента РФ Володимира Путіна на повернення українських біженців назад на Донбас. Як це можна сприймати? Росіяни погралися в гостинність та "адін народ" і все, пакуйте валізи, їдьте додому?

Максим Розумний: Наскільки мені відомо, йдеться про невеликий за розміром грант регіонального значення. Але він вказує на певну тенденцію. З одного боку, Росія була і залишається зацікавленою у демографічному ресурсі промислово розвиненого регіону. Залучення цього ресурсу для потреб імперії було одним із важливих мотивів усієї операції. Але в Росії існує велика демографічна диспропорція. Південно-західні регіони страждають на перенаселення, наплив мігрантів і брак робочих місць. Водночас переселенці з України не хочуть їхати у віддалені і малопристосовані для життя регіони РФ. Тому створюються інструменти перерозподілу міграційних хвиль. З одного боку, ухвалюють закони про спрощення набуття громадянства РФ, а з іншого — небажаний елемент Росія намагається повернути на Донбас.

Надія Майна

Фото В'ячеслава Ратинського