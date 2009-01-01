Политолог назвал основную причину конфликта в Луганске

В захваченном городе "корнем противоречий" не является власть, считает Небоженко.

Игорь Корнет для нас просто какая-то уголовная фигура, отметил Виктор Небоженко Главред

Основная причина конфликта в захваченном Луганске заключается в том, что одни боевики хотят и дальше воевать с Украиной, а другие готовы на компромиссы, рассказал "Главреду" политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко

В то же время он подчеркнул, что "такие события, как сейчас происходят в "ЛНР", бывают в любом районе, который проходил тяжелые бои с регулярной армией, а теперь этот район существенно меняется".

"Дело не во взятках или личных конфликтах, а в том, что "ЛНР" и "ДНР" готовятся к передаче Украине в том или ином варианте. И, естественно, не все "красноармейцы" к этому готовы, то есть не все боевики, реально воевавшие, готовы идти на компромиссы", — добавил эксперт.

При этом, "поскольку у всех на руках есть оружие, это проявляется в острых конфликтах". "Одни хотят и дальше воевать с Украиной, а другие готовы на компромиссы. Именно это — основная причина конфликта в Луганске. И такой конфликт в дальнейшем будет и в Донецке", — заявил политолог.

"К тому же, и Плотницкого (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий — Ред.), и Корнета (уволенный с поста главы "МВД" псевдореспублики Игорь Корнет — Ред.) мы очень плохо знаем. Тем более, Корнета. Он для нас просто какая-то уголовная фигура, которая мучила украинцев на допросах. Кто из них хуже по отношению к Киеву, кто криминальнее — даже трудно сказать", — сказал собеседник.

По его словам, "точно можно утверждать, что одни готовятся к компромиссу с Украиной, поэтому ищут свое место, а другие к этому компромиссу не готовы и сражаются". "Кто из них кто — трудно сказать. Может быть, эти роли будут назначены самим Кремлем и ФСБ", — допустил социолог.

"Так что корень противоречий — во взглядах на будущее "ЛНР", а не в борьбе за власть. Даже если в борьбе за власть, то тот, кто победил, должен знать, что все равно будет острейшее для Луганска изменение в их статусе", — считает Небоженко.

Напомним, 21 ноября в Луганске Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что Игорь Плотницкий сбежал в Россию.

Позже координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук сообщил, что для сдерживания конфликта между Корнетом и главарем псевдореспублики в Луганск вошли подразделения российских военных и наемники одной из частных военных компаний.