Политолог назвал основные интриги осеннего политического сезона в Украине

БПП и "Народный фронт" оказалась перед угрозой изоляции и раскола, говорит Максим Розумный.

Максим Розумный Главред

Сохранениев Верховной Раде и Кабинете министров является основной интригой осеннего политического сезона в Украине.

Об этом доктор политических наук, заведующий отделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Максим Розумный рассказал на чате в "Главреде".

"Уже сегодня правящая коалиция (Блок Петра Порошенко и "Народный фронт") оказалась перед угрозой политической изоляции и внутреннего раскола. В этих условиях главными интригами будут сохранение единства правящей команды, способность оппозиции объединиться вокруг определенных лидеров и программ, а также кастинг на ведущие политические роли избирательного цикла", — говорит политический эксперт.

Комментируя вопрос о причинах конфликта с Порошенко и последовавшего лишения украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили, Максим Разумный заметил: "Думаю, что Порошенко было некомфортно жить в одной стране с Саакашвили, поэтому, когда возник план от него эффективно избавиться, он получил одобрение. Вряд ли Саакашвили мог быть конкурентом на выборах, но то, что он мог быть эффективным критиком власти, — это политический факт".

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