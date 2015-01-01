Политолог назвал России 10 условий для налаживания отношений с Украиной

Сколько российская пропаганда оплевала Украину, столько же она потратить на обратную пропаганду, говорит Владимир Цибулько.

Владимир Цибулько Главред

Чтобы после войны на Донбассе и оккупации Крымастали хотя бы цивилизованными, если не добрососедскими, Москва должна выполнить целый комплекс задач.

Об этом политолог Владимир Цибулько рассказал на чате в "Главреде".

"Россия должна восстановить территориальную целостность Украины. Компенсировать все потери Украины в этой войне. Россия должна выплатить компенсацию каждой семье, потерявшей кормильца. Вернуть украинскую долю золотовалютного фонда Советского Союза", — говорит политический эксперт.

По его мнению, РФ должна открыть на своей территории зеркальное количество украинских школ, театров и газеты, т.е., столько, сколько российских в Украине. "Ввести в школах уроки украиноведения, которые научили бы хотя бы молодое поколение россиян, что украинская нация — это отдельная самостоятельная и самодостаточная нация со своей культурой и языком", — продолжает политолог.

"Сколько российская пропаганда оплевала Украину, столько же она потратить на обратную пропаганду, создавая положительный имидж Украины на своей территории", — добавил он.

"И только после этого можно будет думать о возобновлении отношений. Также в условия должны войти безъядерный статус и конфедеративный статус РФ, а также признание прав всех национальных меньшинств на территории России", — резюмировал Владимир Цибулько.

Напомним, ранее политолог рассказал, как блокада Донбасса заставит Кремль быть более сговорчивым.

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