Политолог назвала условие, при котором Украина и Россия смогут установить нормальные отношения

Шевцова сказала, что верит в исторический прогресс.

Если не надеяться на нормальные отношения между Украиной и РФ, "значит, нужно сделать вывод о полной безнадеге", подчеркнула эксперт politnavigator.net

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова считает, что Украина и РФ смогут установить нормальные отношения при условии, когда последняя страна "сумеет решать собственные проблемы и не за счет обращения к своим комплексам".

Если не надеяться на нормальные отношения между государствами, "значит, нужно сделать вывод о полной безнадеге", рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Я все же верю в исторический прогресс. При каких условиях мы сможем установить нормальные отношения? При условии, когда мы в России сумеем решать собственные проблемы и не за счет обращения к своим комплексам", — отметила собеседница.

По ее словам, "уже сейчас есть основания для некоторого оптимизма: 65% россиян, несмотря на мерзость, которая льется из "зомбоящика", считает, что Россия не должна устанавливать контроль за бывшими советскими республиками".

"Около 59% россиян полагает, что статус "Державы" означает, что государство должно заботиться о благополучии своих граждан, а не угрожать миру своими бицепсами. Видимо, наши мозги понемногу начинают очищаться от мути", — добавила Шевцова.

Ранее российский журналист Леонид Радзиховский говорил "Главреду", что после ухода президента РФ Владимира Путина из власти страна со временем "перестанет изображать из себя городскую сумасшедшую", которая не сможет жить, если Украина вступит в НАТО.