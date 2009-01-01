Политолог о митинге под Радой: требования организаторов слишком далеки от интересов народа

Порошенко показал, что не против отмены неприкосновенности нардепов, считает Фесенко.

Митинг под парламентом, иллюстрация УНИАН

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политологзаявил, что требованияслишком далеки от интересов народа.

Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".

В то же время эксперт подчеркнул, что, в частности, инициативу снятия депутатской неприкосновенности невозможно реализовать за один день.

"То, что законопроект подан именно сегодня (17 октября — Ред.), это, скорее всего, такой тактический прием. Грубо говоря, перевод стрелок. Президент (Петр Порошенко — Ред.) показывает, что не против отмены неприкосновенности. Как и все его предшественники", — добавил собеседник.

По его словам, "другой вопрос, что сами депутаты против". "К тому же главное требование на сегодняшнем митинге касается антикоррупционных судов, а не депутатской неприкосновенности", — отметил Фесенко.

"И вообще надо признать, что требования организаторов акции под Верховной Радой слишком далеки от интересов народа. Именно поэтому Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого лишили гражданства Украины — Ред.) добавил требование снижения тарифов — это более актуальная проблема для широкой массы людей", — сказал политолог.

Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.