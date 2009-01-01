Политолог о митинге под Радой: требования организаторов слишком далеки от интересов народа

Порошенко показал, что не против отмены неприкосновенности нардепов, считает Фесенко.
Об этом он рассказал в комментарии изданию "Гордон".
В то же время эксперт подчеркнул, что, в частности, инициативу снятия депутатской неприкосновенности невозможно реализовать за один день.
"То, что законопроект подан именно сегодня (17 октября — Ред.), это, скорее всего, такой тактический прием. Грубо говоря, перевод стрелок. Президент (Петр Порошенко — Ред.) показывает, что не против отмены неприкосновенности. Как и все его предшественники", — добавил собеседник.
По его словам, "другой вопрос, что сами депутаты против". "К тому же главное требование на сегодняшнем митинге касается антикоррупционных судов, а не депутатской неприкосновенности", — отметил Фесенко.
"И вообще надо признать, что требования организаторов акции под Верховной Радой слишком далеки от интересов народа. Именно поэтому Саакашвили (бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили, которого лишили гражданства Украины — Ред.) добавил требование снижения тарифов — это более актуальная проблема для широкой массы людей", — сказал политолог.
Ранее сообщалось, что в центре Киева — под Верховной Радой — начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.