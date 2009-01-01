Политолог объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой

Фесенко считает, что обострение в Авдеевке — это очевидная "подстава" РФ.

Силовики в промзоне Авдеевки, иллюстрация фото: galinfo.com.ua

Об этом директор Центра политических исследований "Пента" написал в блоге для Нового времени.

"Провоцирование боевых действий и принуждение к миру через активизацию войны — типичный российский прием. К сожалению, в данном случае существует угроза, что именно такой сценарий пытаются реализовать Россия и сепаратисты.

Но, скорее всего, речь идет только о локальной эскалации: это шантаж и очередная провокация, вызванная визитом Порошенко в Берлин" — считает Фесенко.

По его словам, обстрелы в Авдеевке — самое серьезное обострение военных действий на Донбассе не только в новом 2017 году, но и за последние несколько месяцев.

"Чем оно может быть вызвано? Возможно, приходом к власти в Соединенных Штатах Трампа, но причина может быть и иной.

Это может быть "подарок", который решили нам сделать сепаратисты и Россия во время визита украинского президента Петра Порошенко в Берлин", — пишет политолог.

Эксперт также заявил, что его очень настораживает, что в России сейчас очень активно обсуждается тема, что якобы это Украина специально занимается обострением боевых действий во время европейской поездки президента.

"Обострение в Авдеевке — это очевидная провокация, или, выражаясь точнее, "подстава". Таким образом Россия пытается дискредитировать украинскую сторону и обвинить ее в срыве Минских соглашений.

Тем не менее, мне кажется, что обострение боев скорее связано с поездкой украинского президента, чем с появлением нового президента в Америке: перед инаугурацией Трампа сепаратисты, напротив, снизили активность, и восстановили ее уже после этого события", — подчеркнул Фесенко.

Напомним, 29 января, боевики атаковали позиции украинских военнослужащих в районе промзоны Авдеевки. Пострадал также жилой сектор в самом городе.

С утра 30 января в результате вражеских обстрелов в районе Авдеевки погибли двое украинских военных, еще пятеро получили ранения.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за сутки, 29 января, на Донбассе погибли 5 украинских военных, 9 ранены и еще 4 — травмированы.

Кроме того стали известны имена 4 погибших бойцов ВСУ под Авдеевкой.

фото: galinfo.com.ua