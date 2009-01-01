Политолог объяснил, почему для Украины отставка советника Трампа — хорошая новость

Президент США не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону перезагрузки отношений с РФ, считает Пионтковский.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Для Украины— хорошая новость, это значит, что глава страны не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону

Такое мнение российский политолог и публицист Андрей Пионтковский выразил в комментарии "Гордону".

По его словам, вопрос номер один — с чьей подачи и на каком основании уже экс-советник 29 декабря 2016-го обсуждал с послом РФ антироссийские санкции.

"Вряд ли он делал это по собственной инициативе, а не по просьбе Трампа. Также нужно обратить внимание, что Флинн врал вице-президенту США Майку Пенсу. Ведь он заявил Пенсу, что не общался с российским послом", — отметил аналитик.

При этом "вице-президент публично повторил слова Флинна, чем поставил себя в неловкое положение". "Это значит, что Пенс не был информирован. То есть Трамп поручил Флинну обсуждать эти вопросы с российской стороной, причем не ставя в известность Пенса", — добавил он.

"Интересно, что на днях Трамп заявил, будто о докладе по ситуации с Флинном ничего неизвестно. А сейчас оказывается, что этот доклад был представлен почти месяц назад. Поэтому к президенту США возникают вопросы", — подчеркнул собеседник.

"Конечно, демократы не слезут с Трампа и будут вести дело до импичмента. Да и чисто политически им это выгодно. Они уже думают о выборах в Конгресс в следующем году. Думаю, для Украины отставка советника Трампа по нацбезопасности — хорошая новость", — сказал Пионтковский.

"Это значит, что Трамп не позволит сейчас себе сделать ни шагу в сторону так называемой перезагрузки отношений с Россией. В сложившейся ситуации для него это будет политическим самоубийством", — заявил политолог.

Ранее западные СМИ писали, что в США министерство юстиции предупреждало Белый дом о том, что Майкл Флинн может быть уязвим для шантажа со стороны Российской Федерации. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.