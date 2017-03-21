Политолог объяснил, почему Кремль не спешит признать "государственность" ЛДНР

На оккупированном Донбассе ожидают признания РФ их "республик" только потому, что им нравится так думать, подчеркнул Орешкин.

"Паспорт" ЛНР

У Кремля нет планов по признанию "государственности" отдельных районов Донецкой и Луганской областей , однако остаются планы по интеграции оккупированных районов Донбасса в состав Украины на своих условия.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Апострофу".

Он считает, что решение российского президента о легализации на территории РФ "паспортов" так называемых ДНР и ЛНР не является шагом к признанию "государственности" этих оккупированных территорий.

"Получается парадокс: документы признают, а сами государственные образования — не признают", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на оккупированном Донбассе ожидают признания РФ их "республик" только потому, что им нравится так думать. "А на самом деле вовсе нет! Точно так же признаны паспорта Южной Осетии или Абхазии, и они не дают какие-то эксклюзивные права", — заявил Орешкин, добавив, что не видит признаков разворота в позиции Кремля в связи с новым решением о праве на пребывание в РФ.

Напомним, Путин подписал указ о признании на территории России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.