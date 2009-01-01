Политолог объяснил, почему Трамп именно сейчас заговорил о возвращении Крыма Украине

Олещук считает, что заявление касается позиционирования Трампа внутри США, как "правильного американца", а не "агента Путина".

Дональд Трамп. Reuters

Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в своем Facebook.

"Не случайно, что заявление состоялась как раз после отставки советника Трампа Флина. Последнему раз ставили в вину то, что он вел переговоры с российским послом об отмене санкций еще до вступления в должность.

Это скандал и довольно постыдный. По всем правилам информационной работы, надо было немедленно переключить внимание на что-то и утихомирить ситуацию.

Соответственно, в администрации Трампа поспешили сделать такое заявление, которое дезавуирует идею о пророссийскости Трампа", — пишет политолог.

По его словам, что лучший способ в этой ситуауции, — это сказать, что Крым — украинский.

Однако, продолжает Олещук, и после этого заявления так же была выражена надежда на "сотрудничество Кремля и Белого Дома".

Политолог также отметил, что характерным является и то, что "сам Трамп лично пока ничего против России не говорил, держа паузу".

"Не забывайте, что сейчас в Конгрессе снова говорят об одобрении Акта в поддержку Украины, который уже был принят в прошлом году, и который "завис" на уровне комитета Сената, и так и не вступил в силу.

Сейчас, в условиях нынешней ситуации, одобрение Акта было вероятным. Более того — вероятным было и преодоление гипотетического вето Трампа. А это бы существенно поколебало позиции нового президента, и лишило его шансов на маневр в будущем. Поэтому команда Трампа сыграла на опережение. Теперь Акт в поддержку Украины может снова "зависнуть", — говорит политолог.

Олещук считает, что это все имеет практическое значение:

"Крупная сделка России и США сейчас невозможна. Очевидно, в этом "помогли" кавалерийские наскоки Трампа, чье окружение слишком поспешило, примером чего является судьба Флина;

– Это заявление — касается позиционирования Трампа внутри США, как "правильного американца", а не "агента Путина (президент РФ Владимир Путин — ред.) ". Это не значит, что Украина действительно волнует Трампа;

– Опрометчивыми шагами Трамп помог в формировании в политических кругах США достаточно мощного лобби, которое является в определенной степени проукраинским, и которое не получится игнорировать", — отмечает эксперт.

Олещук также отметил, что далеко идущие выводы делать рано. "Сотрудничество с Кремлем все равно не отвергается. Просто оно может быть значительно менее публичным и официальным. Очевидно, мы только наблюдаем начало процесса", — подчеркнул политолог.

Напомним, в США ранее заявили, что Трамп ожидает, что Россия добьется деэскалации конфликта на Украине и "вернет Крым". Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.

В Москве дерзко ответили на заявления Белого дома по оккупированному Крыму.